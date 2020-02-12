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إسرائيل تهاجم تقرير الأمم المتحدة عن الشركات المرتبطة بالمستوطنات بالضفة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:08 م
إسرائيل تهاجم تقرير الأمم المتحدة عن الشركات المرتبطة بالمستوطنات بالضفة إسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلى
(رويترز)

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نددت إسرائيل اليوم الأربعاء، بتقرير للأمم المتحدة تأجل صدوره لفترة طويلة يضم قائمة بالشركات التى لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلى إسرائيل كاتس فى بيان إن "إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر ‘قائمة سوداء‘ بالشركات استسلام مخز لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل".

وأصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقريرا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية وهى خطوة تأجلت طويلا، ومن المرجح أن تثير غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.

وقال المكتب فى بيان إنه حدد 112 شركة يجد أسسا معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 فى ست دول أخرى.

وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التى تقوم بها".

 


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