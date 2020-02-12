إحالة أوراق عاطلين لقتلهما مواطنا وسرقة آخرين بمنيا القمح للمفتى

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها المنعقدة، قبل قليل، بإحالة أوراق اثنين من العناصر الإجرامية، بدائرة مركز منيا القمح، لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة الدور الأول من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، لاشتراكهما مع آخرين فى قتل مواطن وسرقة سيارة وهواتف محمولة من عدد من الأشخاص تحت تهديد السلاح بالطريق العام بدائرة مركز منيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 3389 لسنة 2015 جنايات منيا القمح، والمقيدة برقم 1089 كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول " أيمن إبراهيم محمد" عامل مقيم دائرة مركز منيا القمح، للمستشفى العام جثة هامدة، أثر إصابته بأعيرة نارية.

وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، قيام " السيد م ال" مقيم قرية بندف دائرة المركز و" فارس ع ع " مقيم أبوطوالة دائرة المركز، بالاشتراك مع 8 آخرين تم محاكمتهم من قبل، بقتل المجنى عليه لسرقته، كما قاموا بسرقة السيارة رقم ر ل ب 9241 مصر، والمبلغ بسرقتها وسرقة مبلغ نقدى والهواتف المحمولة المملوكة لكل من "عبد العاطى س"، و"وائل ج"، و"رومانى ص"، و"رفعت م"، بطريق الإكراه، بأن استوقفوهم أثناء سيرهم قيادة الأول بالطريق العام وأشهروا فى وجوهم أسلحة نارية مهددين إياهم بالإيذاء واستولوا على المسروقات، وحازوا أسلحة نارية مششخنة عبارة عن بنادق آلية.

وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة بالشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم، بإحالة أوراق خمسة منهم للمفتى والمؤبد لخمسة آخرين، قام المتهمان الثالث والخامس بعمل إجراءات لإعادة محاكمتهم، وقضت المحكمة بإحالة أوراقهما للمفتى للمرة الثانية.