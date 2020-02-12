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أمريكا تتهم 5 أشخاص بالتآمر لخرق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:38 ص
أمريكا تتهم 5 أشخاص بالتآمر لخرق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية ترامب - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن وزارة العدل الأمريكية اتهمت 5 أشخاص بالتآمر لخرق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

 

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أعلن أن بلاده "تؤيد دعوات التهدئة مع إيران وضرورة التوصل إلى حل سياسي". وقال قرقاش إن "اتفاق فيينا فشل بسبب عدم إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية"، مضيفاً أن "اقتصار اتفاق فيينا على منع إيران من حيازة السلاح النووي غير كاف".
 
 
وتابع قرقاش: "لا يمكن أن تحقق إيران ما تريده عبر أنشطتها الاستفزازية".
 
 

امريكا

ايران

النفط الايراني

العقوبات الامريكية على ايران

اخبار العالم اليوم

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