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4 إصابات فى مواجهات مع الأمن وسط بيروت

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:09 ص
4 إصابات فى مواجهات مع الأمن وسط بيروت وسط بيروت - ارشيفيه
هند المغربي

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن هناك 4 إصابات فى مواجهات مع الأمن وسط بيروت، حيث قام الجيش اللبنانى بفتح مسربا واحدا على جسر "الرينج" وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، كان عدد من المتظاهرين بالقرب من مقر البرلمان اللبنانى، صباح اليوم الثلاثاء، حاولوا منع نوابه من الدخول للحضور والمشاركة فى جلسة منح حكومة حسان دياب الثقة، وسط تشديدات أمنية من قبل قوات الأمن.
 
وأغلقت قوات الأمن فى لبنان الشوارع المحيطة بالبرلمان، وفيما تم إطلاق المياه وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الرافضين لمنح الثقة للحكومة الجديدة. 

وفى وقت سابق قال رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، إن لبنان فى مأزق حقيقى وخطر مفصلى يهدده، داعيًا إلى التكاتف والتعاون "فى سبيل تجاوز هذه المرحلة الحساسة والخطيرة".

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن الأزمات المتعددة التى تمر بها البلاد حاليا، مرجعها السياسات التى جرى اعتمادها فى السابق، مشددا على أهمية دور اللبنانيين فى الخارج من مغتربين ورجال أعمال لمساعدة لبنان فى هذه المرحلة.

وأضاف: "أصبحنا اليوم أمام حائط مسدود، ويبقى الحل بهدم الجدار الذى يخنق لبنان، ويعطل دورته الاقتصادية، ويتسبب بأزمات اجتماعية ومعيشية وبطالة ونقص حاد بالسيولة.. إمكانيات الدولة قليلة للغاية، ولذلك فإننا نبذل جهودنا ونحاول بكل ما توفر لدينا من إمكانيات واتصالات نقوم بها لإحداث فرق".


لبنان

بيروت

احتجاجات بيروت

الجيش اللبناني

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