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3228 شكوى من السيدات بسبب المواريث والأحوال الشخصية والإجتماعية فى الفيوم

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:00 م
3228 شكوى من السيدات بسبب المواريث والأحوال الشخصية والإجتماعية فى الفيوم محافظ الفيوم مع أعضاء المجلس القومى للمرأة
الفيوم - رباب الجالي

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عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم،اجتماعاً مع أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، لمناقشة خطة الفرع 2020، وسبل الاستفادة القصوى من المبادرات التى يشارك فرع المجلس فى تنفيذها، للوصول إلى أكبر عدد من المستحقين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، والسيدة إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعضوات الفرع بالفيوم.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه خلال اللقاء استعرضت مقررة المجلس القومى للمرأة خطة الفرع 2020 والأنشطة التى بدأ فى تنفيذها خلال العام الجارى، وآليات العمل، والجهات الشريكة فى التنفيذ، وناقش محافظ الفيوم، أعضاء المجلس، حول سبل الاستفادة القصوى من أنشطة المجلس خلال العام الجارى، والتى تشمل تنظيم ندوات للسيدات بجميع قرى المحافظة حول قضية العنف ضد المرأة بمشاركة الرائدات الصحيات والاجتماعيات ورائدات محو الأمية.

كما تضمنت خطة العام الجارى تنظيم ندوات حول الشمول المالى والتحول الرقمى من خلال خطة عمل مع البنوك التجارية والبنك الزراعى، وعقد ورش عمل لتوعية الفتيات والسيدات بأهمية المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية.

وأشار الى استعراض دور مكتب شكاوى المرأة فى تلقى شكاوى السيدات فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والمواريث وتنفيذ الأحكام والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها، حيث بلغ عدد الطلبات والشكاوى التى تلقاها فرع المجلس القومى للمرأة من محامى الفرع والرائدات المشاركات فى حملات طرق الأبواب خلال العام الماضى 2095 شكوى، بخلاف 1133 شكوى قامت السيدات بتقديمها إلى فرع المجلس بأنفسهن من خلال المقابلات الشخصية.

وقام فرع المجلس القومى للمرأة باستخراج 5000 بطاقة شخصية للسيدات غير القادرات بقرى ونجوع المحافظة خلال العام الماضى 2019، واستخراج 2500 بطاقة حتى الآن خلال العام الحالى 2020.

وأضاف المتحدث الرسمى، إلى أنه تم خلال اللقاء أيضاً استعراض خطة فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم فيما يتعلق بتنظيم ندوات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية وتأثيرها على المجتمع، وكيفية عمل مشروع صغير بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وكذلك ملامح مبادرة "الفيوم بلا أمية"، فضلاً عن الندوات الصحية للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، والأمراض المتوطنة، وأمراض الثدى، والإيدز، وفيروس كورونا، وختان الإناث، وزواج الأقارب وعلاقته بالأمراض.

ومن جهته، أشاد محافظ الفيوم بالمشاركة الفاعلة لفرع المجلس القومى للمرأة، فى تنفيذ العديد من المبادرات التى تعود بالنفع على أهالى المحافظة، والتوعية بمخاطر العادات الصحية الخاطئة، وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للسيدات المعيلات، مثمناً جهود المجلس فى الوصول إلى القرى النائية.

وأكد المحافظ على ضرورة مشاركة فرع المجلس القومى للمرأة فى تحقيق التمكين الاقتصادى لسيدات القرى التى تقوم المحافظة بتطويرها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وتنظيم ندوات توعوية بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لأهالى هذه القرى، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، فصلًا عن دعم مبادرة القرى المنتجة والتوسع فيها من خلال استغلال المزايا النسبية لقرى المحافظة فى تحقيق طفرة تنموية بهذه القرى تعود بالنفع على المواطنين.

 
اجتماع المجلس القومى للمرأة بالفيوم (2)
اجتماع المجلس القومى للمرأة بالفيوم 

 

اجتماع المجلس القومى للمرأة بالفيوم (3)
اجتماع المجلس القومى للمرأة بالفيوم

 

اجتماع المجلس القومى للمرأة بالفيوم (4)
اجتماع المجلس القومى للمرأة بالفيوم 


 

 

 


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