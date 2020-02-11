توفي لاعب كمال الأجسام الصينى كيو جون 72 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث رفض ارتداء قناع الوجه طيلة تفشي المرض في بلاده، حسبما ذكرت شبكة العربية، يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية التايوانية، رفع تحذيرات السفر للعديد من المناطق في آسيا، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن السلطات التايوانية رفعت تحذيرات السفر إلى سنغافورة إلى المستوى الثاني وحثت المواطنين على اتخاذ تدابير وقائية إذا كانوا يعتزمون السفر إلى هناك، وذلك بعدما أعلنت السلطات في سنغافورة ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس (كورونا) إلى 45 حالة.
وأضافت الشبكة أن السلطات التايوانية رفعت حالة تأهب السفر إلى تايلاند إلى المستوى الأول والذي حثت من خلاله الأشخاص المتجهين إلى هناك على الالتزام بالتدابير الوقائية المحلية، وذلك بعدما أكدت سلطات البلاد تسجيل 33 حالة إصابة بالفيروس.
كما رفعت تايوان أيضًا تحذيرات السفر لكل من (ماكاو - هونج كونج) إلى المستوى الثالث وهو ما يدعو المواطنين إلى عدم السفر إلى أي مكان ما لم يكن الأمر ضروريًا، وذلك بعدما أعلنت هونج كونج إصابة 42 حالة بالفيروس ووفاة حالة واحدة حتى الآن فيما أعلنت ماكاو تسجيل 10 حالات إصابة.
يُشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 وفاة و42708 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس، وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أنها تلقت تقارير عن 2478 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، و108 حالات وفاة جديدة أمس الاثنين، بواقع 103 حالات في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس)، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وهيلونغجيانغ وآنهوي وخنان.
وأضافت اللجنة أن 7333 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، فيما خرج 3998 شخصا من المستشفى بعد شفائهم، مشيرة إلى أنه تم تعقب 428438 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين بينهم 187728 شخصا يخضعون للملاحظة الطبية.
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