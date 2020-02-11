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وزيرة الصحة توجة بضرورة تدريب الفريق الطبى وتوفير فصائل الدم بالبنوك

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:08 م
وزيرة الصحة توجة بضرورة تدريب الفريق الطبى وتوفير فصائل الدم بالبنوك الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى أبورديس، فى إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام الكلى والرعاية المركزة واطمأنت على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بجودة عالية، كما وجهت بتوفير علاج لمريضين من فيروس سى وصرفه من صيدلية المستشفى استجابةً لطلبهما، كما وجهت بتوفير كافة فصائل الدم ببنك الدم بالمستشفى للتعامل مع أى طارئ.
 
وأشار إلى أن الوزيرة حرصت خلال الزيارة على الاستماع لآراء ومقترحات الفريق الطبي بالمستشفى، ووجهتهم بضرورة التدريب والتعلم المستمر لمواكبة التغيرات الطبية المستمرة، مؤكدة على ضرورة العمل وفقاً لأدلة عمل إكلينيكية وبروتوكولات علاج موحدة طبقاً للمعهد القومى للتميز الطبى بإنجلترا، تزامناً مع المرحلة الجديدة التي تشهدها المنظومة الطبية.
 
وأضاف أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى وفقًا للمواعيد المحددة، لافتاً إلى أن الوزيرة شددت على مراعاة معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
 
 وقال "مجاهد"، إن وزيرة الصحة والسكان أكدت على  اختبار كافة أنظمة الإلكتروميكانيك حيث يشمل المستشفى 46 سريرًا، وغرفتي عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوي، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملاً، وقسم أشعة، وبنك دم تخزيني، و8 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.
 
 
وكانت تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدتي صحة أسرة العرايشية والزهراء، وذلك في إطار جولتها لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال بالوحدتين موجهةً الشكر للشركات المنفذة، كما وجهت بسرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدتين.
 
وقال "مجاهد" إن وزيرة الصحة والسكان شددت على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية.
 
كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، أعمال الإنشاءات الأولية بمستشفى الطور التعليمي، مشيدةً بسرعة البدء في الأعمال، مشددة على مراعاة كافة معايير الجودة الإنشائية، طبقاً للاكواد العالمية لبناء المستشفيات، حيث سيضم المستشفى كافة التخصصات الطبية، وسيصبح صرحاً طبياً لخدمة أهالي جنوب سيناء.
 
 
يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
 
 



 


الصحة

التأمين الصحى

جنوب سيناء

المحافظات

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