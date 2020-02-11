هل يمكن أن ينتقل كورونا وغيره من الفيروسات عن طريق السفر

كتبت إيناس البنا

كشفت أخر الأبحاث من جامعة كوينزلاند في أستراليا كيف يمكن للعطس السفر يحمله معه الجراثيم والفيروسات، وقام العلماء بتحليل عمر نوع بكتيريا تدعى "pseudomonas aeruginosa" التي يمكن أن تسبب العدوى في الأشخاص الذين تكون أجهزة المناعة لديهم قد انخفضت بالفعل، وهى أكثر شيوعًا بالعدوى المكتسبة في المستشفيات، مثل الالتهاب الرئوي، والذى ينتشر عن طريق السعال والعطس.

وقال البروفيسور ليديا موراوسكا، المؤلف الرئيسي ومدير المختبر الدولي لجودة الهواء والصحة في الجامعة: "لقد أظهر بحثنا السابق أن قدرة الجراثيم قد استمر في البقاء حية لمدة 45 دقيقة بعد السعال في الهواء وتصل إلى معدل انتشار يصل إلى 4 أمتار.

اختبرالبحث مدى إمكانية انتقال القطرات التي تحمل البكتيريا التي تطردها العطس أو السعال إلى هذه المسافات وتظل قادرة على إصابة الآخرين بعد هذا الوقت الطويل.

وركزت معظم الأبحاث في هذا المجال حتى الآن على القطرات المحمولة جواً، والتي تختلف عن قطيرات الجهاز التنفسي الطبيعية التي يولدها البشر في التركيب وآليات الإنتاج.

ولكن البحث الجديد قام العلماء بتطوير تقنية جديدة لاستهداف عينات على المدى القصير والطويل من الغلاف الحيوي، دون تلوث من الهواء المحيط، حيث قام الفريق الطبي بأخذ عينات من قطرات السعال من مريضين مصابين بالتليف الكيسي وعدوى الزائفة الزنجارية.

وجد الفريق الطبي أن البكتيريا ماتت بمعدلات مختلفة، لذا استنتجوا أنه كلما كبرت قطرةالبكتيريا كلما طال وقت الجفاف وبالتالي، عاشت فترة أطول خارج الجسم، وهذا يشكل تهديدا للمرضى الضعفاء الذين قد يتعرضون للجراثيم.

وأضاف البروفيسور موراوسكا: "بمجرد أن تضرب قطرات السعال الهواء فإنها تجف بسرعة وتبرد وتصبح خفيفة بدرجة كافية للبقاء محمولة بالهواء، كما أنها تتحلل جزئيًا من خلال ملامسة الأكسجين في الهواء، حيث تستغرق قطيرات أكبر وقتًا أطول بكثير لتبخر.

"لقد وجدنا أن تركيز البكتيريا النشطة في القطرات المجففة أظهر انحلالًا سريعًا مع عمر نصف مدته 10 ثوانى لمعظم البكتيريا، ولكن عمر نصف البكتيريا في المجموعة هو نصف عمر أكثر من 10 دقائق.

ويشير إلى أن بعض أنواع البكتريا الزائفة تقاوم التحلل البيولوجي السريع، وبالتالي تظل قابلة للحياة في هواء الغرفة لفترة كافية لتشكل خطر العدوى المنقولة بالهواء، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل المرضى الذين يعانون من التليف الكيسي.

قدرة فيروس كورونا على الانتشار



يعتقد خبراء الصحة أن الفيروس التاجي الجديد الذى قد نشأ في أواخر العام الماضي في سوق المواد الغذائية في مدينة ووهان الصينية التي كانت تبيع الحياة البرية بطريقة غير مشروعة من الخفافيش أو أنواع حيوانية أخرى، فأنه يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى سهولة حدوث ذلك.

ومعظم الحالات حتى الآن هي في الأشخاص الذين كانوا في ووهان ، وأفراد أسر المصابين أو العاملين في المجال الطبي، على الرغم من وجود عدد قليل من الحالات المؤكدة للأشخاص الذين لم يزوروا الصين.

غالبًا ما يكون انتقال العدوى عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب عبر جزيئات في الهواء من السعال أو العطس ، أو عن طريق لمس شخص مصاب أو كائن مصاب بالفيروس عليه ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه.