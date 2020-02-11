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الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:22 ص
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نصائح لسلامة الطفل فى السيارة وفقا لوزارة الصحة السعودية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:00 ص
نصائح لسلامة الطفل فى السيارة وفقا لوزارة الصحة السعودية طفل في السيارة - أرشيفية
فاطمة ياسر

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نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، بعض النصائح المهمة لحماية الطفل خلال ركوبه السيارة، وما هي الإرشادات المهمة لجلوس الطفل في مقعد السيارة، لأن هذا الأمر يتسبب في حدوث الحوادث المرورية وفيات الكثير من الأطفال كل عام نتيجة للجلوس الخاطئ.

وأوضح وزارة الصحة السعودية خلال تقريرها المنشور عبر موقعها الرسمي، أن الحفاظ على سلامة الأطفال في السيارة، وهناك العديد من الأسباب المؤدية كتعرض السائق للتشتت، وهنا تحدث الحوادث التى يدفع ثمنها الطفل والسائق.

الاطفال
الأطفال

وأكدت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها أنه من أفضل النصائح هي جلوس الطفل في الخلف في العربة الخاصة به، وارتدائه للأحزمة التي تحافظ علي صحته بشتي الطرق.

وأشارت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها، إن التزام الطفل بالجلوس في المقاعد الخلفية، واستخدام المقعد المخصص له في السيارة والمناسب لعمره، هو الحل الأمثل للحد من الحوادث، وكذلك تركيبه بشكل صحيح يساعد على حمايته، ويقلل من احتمالية إصابته، ويمنع حدوث الإصابات الخطيرة عند حصول الحوادث المرورية، حيث إن الأطفال هم أول ضحايا هذه الحوادث.

وقدمت وزارة الصحة السعودية بعض الإرشادات الخاصة لسلامة الطفل في السيارة، وعند اختيار المقاعد ومنها:

- يعتمد اختبارك لمقاعد السيارة على عمر وحجم الطفل، وكذلك التركيب الصحيح والاستخدام بشكل مناسب لحماية الطفل.

- يجب عليك أن تعلم أن ارتفاع سعر المقعد لا يعني بالضرورة أنه الأفضل.

- ينصح بأن تكون البطانة داعمة للرأس  لضمان راحة الطفل خاصة أثناء السفر.

- التأكد من قابلية القماش على امتصاص الرطوبة، وإمكانية نزعه وتنظيفه.

- وجود المظلة يحمي الطفل من أشعة الشمس.

- أن يكون سهل النزع والتركيب في عربة الطفل.


وزارة الصحة السعودية

سلامة الطفل في السيارة

نصائح لسلامة الطفل في السيارة

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