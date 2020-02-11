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نائب برلمانى: لبنان يحتاج مساعدة فنية من صندوق النقد

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:54 ص
نائب برلمانى: لبنان يحتاج مساعدة فنية من صندوق النقد البرلمان اللبنانى
رويترز

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قال النائب الكبير بالبرلمان اللبنانى آلان عون لرويترز اليوم الثلاثاء إن لبنان يحتاج مساعدة فنية من صندوق النقد الدولى وعليه أن يستفيد من مشورة الصندوق عندما يبت فى سداد استحقاق سندات دولية وشيك، مضيفا أن هذا هو الموقف المتوقع لحزبه أيضا.

عون شخصية قيادية فى حزب التيار الوطنى الحر، الذى أسسه الرئيس ميشال عون والذى عين 6 وزراء فى حكومة رئيس الوزراء حسان دياب.

وفى وقت سابق، قال نبيه برى رئيس البرلمان فى تصريحات صحفية إن لبنان بحاجة إلى الدعم الفنى من صندوق النقد لصياغة خطة إنقاذ اقتصادى وإن قرار سداد السندات الدولية المستحقة فى مارس ينبغى أن يستند إلى مشورة الصندوق.

من جانبه، قال نبيه بري رئيس مجلس النواب (البرلمان) إن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي وإن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس آذار ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق.

لكنه قال كذلك إن لبنان لا يستطيع أن "يسلم أمره" لصندوق النقد نظرا "لعجزه عن تحمل شروطه".

وبري من أكثر الشخصيات تأثيرا في البلاد ورشحت حركة أمل التي يتزعمها عددا من الوزراء في حكومة دياب التي تولت السلطة الشهر الماضي منهم وزير المال.

وقال بري إن لبنان ينبغي أن يستغل الفترة المتبقية قبل استحقاق الدين القادم في التاسع من مارس آذار لتوجيه رسالة للخارج "لعلها إلى الأمريكيين تحديدا" مفادها أن لبنان يحتاج إلى الاستعانة بالصندوق من أجل تقديم مساعدة فنية.

 

لبنان

البرلمان اللبنانى

أزمة لبنان الاقتصادية

صندوق النقد الدولى

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