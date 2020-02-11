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مفوضية حقوق الإنسان: تسجيل حالتى اختطاف لناشطين فى بغداد والنجف

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:17 م
مفوضية حقوق الإنسان: تسجيل حالتى اختطاف لناشطين فى بغداد والنجف العراق
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن مفوضية حقوق الإنسان، أعلنت تسجيل حالتى اختطاف لناشطين فى بغداد والنجف، وأضافت مفوضية حقوق الإنسان، أنه على الأمن العراقى والمتظاهرين التعاون لتجنب العنف.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، أعربت عن قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية فى ساحة الوثبة وسط بغداد، داعية المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأوضحت المفوضية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن فرق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر فى بغداد وباقى المحافظات.

 

العراق

بغداد

النجف

حقوق الانسان

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