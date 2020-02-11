محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

شهد شارع المعرض فى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، قيام عدد من المحتجين باشعال النيران داخل أحدى المصارف فى الشارع، وذلك احتجاجا على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، بحسب ما نشرته قوى الأمن الداخلي على صفحتها على تويتر. وطلبت قوى الأمن من المتظاهرين السلميين الابتعاد من المكان.

وكان المتظاهرون قد تجمعوا في وسط بيروت منذ ساعات الصباح الأولى، محاولين اقتحام الحواجز حول البرلمان. و رشقوا قوات الأمن بالحجارة وحطموا بوابة أمنية للوصول إلى مقر المجلس. وردت العناصر الأمنية بإطلاق قنابل الغاز المسل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ومحاولة منعهم من الوصول إلى مقر "السراي الحكومي".

ومن جهة أخرى أعرب رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، عن امتعاضه ورفضه لـ "عمليات الاعتداء التى طالت عدد من النواب والوزراء" أثناء توجههم صباح اليوم لحضور جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزارى للحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة، وقال برى – في كلمة عقب انتهاء رئيس الوزراء حسان دياب من تلاوة نص البيان الوزاري للحكومة – إن أعضاء المجلس النيابي حريصون على الحراك الشعبي (الانتفاضة) الحقيقي وتبني مطالبه، وأن البرلمان "سيبقى للجمع بين اللبنانيين وليس للفتنة" على حد تعبيره.