قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 8 فلسطينيين من عدة محافظات فى الضفة، وذكر نادى الأسير، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل، بالإضافة إلي فتيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ومواطن من مخيم الجلزون شمال رام الله، ومواطن من قرية كفر قليل جنوب نابلس وآخر في القدس المحتلة .

وفى سياق آخر، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال النار وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين غرب مدينة غزة، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على مراكب الصيادين على قرابة 3 أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، وفتحوا خراطيم المياه عليها، ما اضطرهم للهروب خوفاً من الإصابة برصاص الاحتلال.



على جانب آخر، جرفت آليات الاحتلال أراض زراعية غرب سلفيت، حيث قال رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة لـ"وفا"، إن آليات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المنطقة المسماة "خلة الجامع" الواقعة بين بلدتي حارس وبروقين، والتي تقدر مساحتها بـ250 فدانا، تعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الاسلامية، بالإضافة إلى 120 فدانا تعود ملكيتها لإحدى العائلات.

يذكر ان 79 مستوطنا، اقتحموا أمس الاثنين، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن 79 مستوطنا متطرفا بينهم طلبة معاهد يهودية اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وسط تنفيذهم جولات استفزازية فى باحاته.

وتزامن ذلك، مع قيام جماعات إسرائيلية متطرفة، بتنظيم اقتحام جماعى واسع للمسجد الأقصى، بمناسبة ما يسمى "يوم الشجرة العبرى".

وتسود أجواء متوترة فى القدس المحتلة، وخاصة فى البلدة القديمة، حيث انتشرت قوات الاحتلال بشكل واسع، واعتلت الأسطح وسور القدس.