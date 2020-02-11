فيروس كورونا يصل جبال الألب الفرنسية من داخل كوخ ريفى.. صور

هند المغربي

من خلال كوخ ريفى بسيط انتقل فيروس كورونا إلى جبالِ الألب الفرنسية عن طريقِ بريطانى أقام فى أسيا وتحديدا فى سنغافورة وعاد بعدها ليقضى إجازتَه مع عائلتِه وأصدقائه فى هذا الكوخ، كان عددُهم جميعًا 11 شخصا وبعد التحاليل تبين أن خمسةً منهم يحملون فيروس كورونا أربعةُ بالغين وطفل.

فلم يتوقع أحد من سكانُ قريةِ كونتامين مونجوا والتى تقع فى أعالى جبال الألب الفرنسية ولا يتجاوز عدد سكانها الفين ومئة نسمة على مدار العام وخمسة عشر ألف نسمة فى موسم التزلج أن تتصدر قريتُهم عناوين الأخبار بسبب فيروس كورونا القادم من الصين، ويعيش أهل القرية فى حالة قلقِ وانتظارِ ظهورِ نتائج التحاليل من مراكزِ فحصِ عيناتِ الدم فى مستشفياتِ ليون وجرنوبل، فمن أصلِ خمسين تلميذًا أثبتت نتائجُ فحوصاتِ واحدٍ وعشرين منهم أنهم غيرُ حاملين للفيروس، ومن المرجح أن تنشرَ وزارة الصحة الفرنسية بقية نتائج الفحوصات خلال الساعاتِ المقبلة.

الطفُل البريطانى المصاب كان يتعلم الفرنسية فى مدرسةِ القرية الوحيدة والمغلقةِ اليوم إلى إشعارٍ آخر، والغريبُ فى الأمر أن أطفالا فرنسيين آخرين اختلطوا مع هذا الطفل ولم تظهر عليهم أعراضُ كورونا.

يقول أحد أهالى القرية حفيدى الذى كان يتشارك المقعد مع هذا الطفل البريطانى لم يصب بكورونا وهذا خبر جميل، أعتقد أن هذا الطفل البريطانى أصيب بكورونا عن طريق أسرته وأصدقائه الذين كانوا يسكنون معه فى الكوخ وليس عن طريق مدرستنا. وفق موقع " العربية.نت "

وقال رئيس بلدية كونتامين مونجوا: "بدأ الخوف على سكان قريتنا عندما سمعوا بفيروس كورونا هنا يوم السبت، اليوم باحثون وأطباء يقومون بتحاليل معمقة لمعرفة إذا كانت الفحوصات التى أجريت على أطفال قريتنا سلبية أم ايجابية".

وفى آخر تطورات للفيروس أعلنت بكين الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد حصد أرواح 1016 شخصا فى الصين القارية، بينما تخطى عدد المصابين بالوباء فى البلاد 42600 شخص، بعدما سجلت حوالى 2500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية فى تحديثها اليومى لحصيلة الوفيات والإصابات، أن الوباء أصاب حتى اليوم 42 ألفا و638 شخصا فى الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو)، فى حين بلغ إجمالى عدد الوفيات من جراء الفيروس 1016.

وأوضحت اللجنة أن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة سجلت 108 حالات وفاة جديدة، 103 منها فى هوبى، المقاطعة الواقعة فى وسط البلاد والتى ظهر الفيروس للمرة الأولى فى عاصمتها ووهان فى أواخر ديسمبر.