فيديو.. غزال هائج يدهس أمريكياً بولاية كارولاينا الشمالية ويفر هاربا

كتب محمد جمال

هرب مشتبه به من موقع حادث فى مرأب سيارات بولاية كارولاينا الشمالية الشهر الماضي، لكن الشرطة لا تبحث عن المسؤول، وكان كين وورثى يغادر مطعم فى لوكوست مع زوجته وفى يده عبوة مشروب غازي، عندما رأى شيئاً يقترب منه ويتعمد دهسه، حسبما قال الضحية لوسائل الإعلام، وقال وورثى لمحطة "دبليو إس أو سي" التلفزيونية: "أعني، أننى رأيت ومضة منه تمر فوقى وفى خط مستقيم، بعدها ذهب".

ما رآه وورثى مقبلاً لم يكن سيارة، بل غزالاً فى حالة هياج ركض فجأة، على الأرجح من الغابة القريبة، ولم يوقفه أى شيء فى طريقه، وأظهر تسجيل مصور لكاميرا أمنية، الحيوان وهو ينطلق بسرعة فائقة نحو وورثي، قبل أن يدهسه ويواصل انطلاقته، وتفاجأ وورثى وزوجته، لكنهما لم يصابا بأذى خلال الحادث، حتى الغزال المشتبه به لم يتسبب فى سقوط عبوة المشروب الغازى.

وتنظم فى بعض بلدان العالم مسابقات تبدو غريبة وفريدة من نوعها، ففى وقت نظمت فيه المغرب مسابقة للفتيات للفوز بجائزة "أطول زغرودة"، كما كان هناك مسابقة أخرى فى بريطانيا لرصد الشبه بين الحيوانات الأليفة ومالكيها، فقد توج، هذا الأسبوع، أفضل مناد على الغزلان فى أكبر معرض للصيد البرى بأوروبا فى مدينة دورتموند الألمانية.

وتقدم للبطولة 12 رجلاً وامرأة، وهم مزودون جميعاً بأصوات راسخة وقرون خاصة، وقام المتنافسون فى مسابقة "الصيد والكلب" بتحضير مسرح الأحداث الرئيسى لما يشبه ساحة سبق غير معتادة، حيث يتم التسابق على أساس نداء ذكر الغزال الذى يدوى صوته بحثاً عن أنثاه.