سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

غرق 15 شخصا من مسلمى الروهينجا إثر انقلاب قاربهم بخليج البنجال

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:40 ص
غرق 15 شخصا من مسلمى الروهينجا إثر انقلاب قاربهم بخليج البنجال الروهينجا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حميد الإسلام مسئول بخفر السواحل فى بنجلادش اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 15 من اللاجئين الروهينجا لاقوا حتفهم بينما فقد آخرون بعد انقلاب قارب كان مكدسا بالناس فى خليج البنجال أثناء محاولته الوصول إلى ماليزيا، وأوضح أنه جرى إنقاذ نحو 70 شخصا، ولم ترد بعد تفاصيل عن عدد من كانوا على متن القارب عندما انقلب قرب جزيرة سانت مارتن.

كانت المحكمة الرئيسية للأمم المتحدة أمرت ميانمار باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أقلية الروهينجا المسلمة، تزامنا مع تحقيق جار ينظر في تعرض الأقلية إلى إبادة جماعية، ورفضت المحكمة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية الأحد الماضى، حجج ميانمار بأن التدخل الدولى لا مبرر له، لأن الحكومة تتخذ خطوات نحو المصالحة العرقية والمساءلة، وقالت "إن هذه الإجراءات لا تبدو كافية في حد ذاتها لإزالة احتمال تعرض الروهينجا للأذى".

ومن جانبها، قالت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان "إن ميانمار لم تتخذ إجراءات موثوقة لتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة وتهيئة ظروف آمنة للروهينجا للعيش فيها".

وتشير الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية، التي قدمت العام الماضى، إلى القمع الوحشى الذى تقوم به قوات الأمن فى ميانمار، والذى أجبر أكثر من 700 ألف من الروهينجا على الفرار عبر الحدود إلى بنجلاديش عام 2017.

ويتعين على ميانمار، بموجب أمر ملزم، اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع عمليات القتل وغيرها من أشكال الأذى ضد ما يقدر بـ 600 ألف من الروهينجا الذين لا يزالون فوق أراضيها.

 


الروهينجا

قارب

ماليزيا

خليج البنجال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

"فى 6 خطوات".. كيف يتم مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات؟

"فى 6 خطوات".. كيف يتم مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات؟

الصحة: توقيع الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب على 360 ألف مريض حتى الآن

الصحة: توقيع الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب على 360 ألف مريض حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة