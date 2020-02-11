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عدد ضحايا كورونا فى الصين يصل إلى 100 شخص فى يوم واحد للمرة الأولى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:00 م
عدد ضحايا كورونا فى الصين يصل إلى 100 شخص فى يوم واحد للمرة الأولى فيروس كورونا
كتب بيتر إبراهيم

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قالت السلطات الصينية يوم الثلاثاء إن عدد الضحايا في الصين يوميًا بسبب فيروس كورونا جديد بلغ 100 شخص للمرة الأولى، بعد أن زار الزعيم شي جين بينج مركزًا صحيًا لحشد المعنويات العامة وسط إشارة ضئيلة على أن العدوى تتراجع.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDaynews”، أعيد فتح المزيد من المكاتب والمتاجر في الصين بعد عطلة رأس السنة القمرية الممتدة ، لكن الكثير من الناس كانوا يقيمون في منازلهم، وتراقب سلطات الصحة العامة عن كثب ما إذا كان العمال العائدون إلى المدن والشركات التي ستستأنف سيؤدي إلى تفاقم انتشار الفيروس.

برنت سكرين
برنت سكرين

 

وفي محاولة لتعزيز الروح المعنوية ، زار الزعيم "شي" مركزًا صحيًا اجتماعيًا في بكين أمس الاثنين وأعرب عن ثقته في "الحرب ضد المرض".

وكان شي يرتدي قناعًا جراحيًا وتم ضبط درجة حرارته قبل أن يعرب عن شكره للعاملين الصحيين نيابة عن الحزب الشيوعي والحكومة، وقال "بالتأكيد سننتصر في الحرب ضد المرض مع الشعب".

وركزت معظم رسالة "شي" على دعوة المواطنين إلى اتباع إملاءات الحزب وتهدف إلى التقليل إلى الحد الأدنى من التأثير الاقتصادي الهائل المحتمل للفاشية.

وجاء ظهوره وسط تساؤلات حول طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة ، خاصة فشل المسؤولين المحليين في مدينة ووهان الأكثر تضرراً في توضيح مدى تفشي المرض.

وقد اشتعل الغضب العام بسبب وفاة طبيب شاب من الفيروس الذي تعرض للتهديد مع سبعة آخرين من قبل الشرطة للتحذير من احتمال اندلاع كبير في وقت مبكر من ديسمبر.

وأصبح تفشي الفيروس آخر تحدٍ سياسي للزعيم "شي" ، الذي كافح على الرغم من اكتساب المزيد من القوة السياسية أكثر من أي زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ ، لمعالجة الأزمات على جبهات متعددة ، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد المحلي بشكل حاد ، والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.


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