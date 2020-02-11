صور.. مطار الغردقة الدولى ينفذ تجربة طوارئ لمواجهة حوادث الطائرات

وأعلن في بداية الفاعليات عرض برزنتيشن عن للتجربة والتي اكد خلالها أن جاء تنفيذ التجربة تفعيلا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني، والتي تتضمن التزام الدول بإنشاء عمل خطة لمواجهة الحالات الطارئة وإدارة الازمات، وان التجربة عبارة عن سيناريو لحادث مركب بين طائرة ومبني ركاب، وذلك بهدف تفعيل واختبار خطة الطوارئ وإدارة الازمات للمطار وزيادة المقدرة علي مواجهة مختلفة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة .

وأكد يوسف درويش مسئول التجربة ومقدم العرض التقديمي، أن موضوع التجربة عبارة عن هبوط طائرة بمطار الغردقة وعليً متنها 50 راكب بعد وصولها وإنزال الركاب قام مسئول خدمة الركاب بإبلاغ الطيار بوجود رائحة دخان بغرفة الشحن الخلفية للطائرة، وتم اخطار المعدات العاملة لخدمة الطائرة بالأبعاد عنها، وإخطار برج المراقبة، وتم رفع حالة الطوارئ وتوجيه العناصر المشاركة للسيطرة علي الحريق .

كما اكد خلال العرض التقديمي للتجربة ان المطار يجهز لتلك التجربة منذ ٥ شهور مضت، وان هناك عدة جهات مشاركة في التجربة منها غرفة العمليات والطوارئ وبرج المراقبة وشرطة امن الموانئ والإسعاف ومستشفيات البحر الاحمر والمحافظة والحماية المدنية وشركات الطيران المختلفة وشركات البترول العاملة في المطار والمرور والكنيسة والأزهر .

وأضاف درويش ان سيتم تمثيل حطام الطائرة بنموذج هيكلي معدني، علي ان يكون عدد الركاب لها 50 راكب ناجي بينهم 18 راكب سيتم نقلهم للصالة للعلاج النفسي، ولنا المصابين والوفيات خلال التجربة 36 راكب المصابين منهم مصنفين ما بين حالات حرجة وخفيفة ومتوسطة، سيتم نقلهم لمستشفي الإيواء