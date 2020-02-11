سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مطار الغردقة الدولى ينفذ تجربة طوارئ لمواجهة حوادث الطائرات

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:56 م
صور.. مطار الغردقة الدولى ينفذ تجربة طوارئ لمواجهة حوادث الطائرات مطار الغردقة الدولى ينفذ تجربة طوارئ لمواجهة حوادث الطائرات
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت صباح اليوم بمطار الغردقة الدولي، فاعليات تجربة طوارئ متسعة النطاق لعام 2020، حيث بدأت فاعليات التجربة بعرض تقديمى عن التجربة وأهدافها وذلك بحضور قيادات الطيران المدني، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
وأعلن في بداية الفاعليات عرض برزنتيشن عن للتجربة والتي  اكد خلالها أن جاء  تنفيذ التجربة تفعيلا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني، والتي تتضمن التزام الدول بإنشاء عمل خطة لمواجهة الحالات الطارئة وإدارة الازمات، وان التجربة عبارة عن سيناريو لحادث مركب بين طائرة ومبني ركاب، وذلك بهدف تفعيل واختبار خطة الطوارئ وإدارة الازمات للمطار وزيادة المقدرة علي مواجهة مختلفة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة .
 
وأكد يوسف درويش مسئول التجربة ومقدم العرض التقديمي، أن موضوع التجربة عبارة عن هبوط طائرة بمطار الغردقة وعليً متنها 50 راكب بعد وصولها وإنزال الركاب قام مسئول خدمة الركاب بإبلاغ الطيار بوجود رائحة دخان بغرفة الشحن الخلفية للطائرة، وتم اخطار المعدات العاملة لخدمة الطائرة بالأبعاد عنها، وإخطار برج المراقبة، وتم رفع حالة الطوارئ وتوجيه العناصر المشاركة للسيطرة علي الحريق .
 
كما اكد خلال العرض التقديمي للتجربة ان المطار يجهز لتلك التجربة منذ ٥ شهور مضت، وان هناك عدة جهات مشاركة في التجربة منها غرفة العمليات والطوارئ وبرج المراقبة وشرطة امن الموانئ والإسعاف ومستشفيات البحر الاحمر والمحافظة والحماية المدنية وشركات الطيران المختلفة وشركات البترول العاملة في المطار والمرور والكنيسة والأزهر .
 
وأضاف درويش ان سيتم تمثيل حطام الطائرة بنموذج هيكلي معدني، علي ان يكون عدد الركاب لها 50 راكب ناجي بينهم  18 راكب سيتم نقلهم للصالة للعلاج النفسي،  ولنا المصابين والوفيات خلال التجربة 36 راكب المصابين منهم مصنفين ما بين حالات حرجة وخفيفة ومتوسطة، سيتم نقلهم لمستشفي الإيواء 
 
مطار-الغردقة-الدولى-ينفذ-تجربة-طوارئ-لمواجهة-حوادث-الطائرات--(1)
 

 

مطار-الغردقة-الدولى-ينفذ-تجربة-طوارئ-لمواجهة-حوادث-الطائرات--(2)
 

 

مطار-الغردقة-الدولى-ينفذ-تجربة-طوارئ-لمواجهة-حوادث-الطائرات--(3)
 

 

مطار-الغردقة-الدولى-ينفذ-تجربة-طوارئ-لمواجهة-حوادث-الطائرات--(4)
 

 

مطار-الغردقة-الدولى-ينفذ-تجربة-طوارئ-لمواجهة-حوادث-الطائرات--(5)
 

 

مطار-الغردقة-الدولى-ينفذ-تجربة-طوارئ-لمواجهة-حوادث-الطائرات--(6)
 

 

مطار-الغردقة-الدولى-ينفذ-تجربة-طوارئ-لمواجهة-حوادث-الطائرات--(7)
 

 

 

 


البحر الاحمر

الغردقة

تجربة طوارئ بمطار الغردقة

مطار الغردقه

حوادث الطائرات

مطار الغردقة الدولي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة