صور.. تعليم الوادى الجديد ينفذ مبادرة مدرسية للتوعية بـ"كورونا" فى المدارس

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد،صلاح مرغنى،اليوم الثلاثاء،عن تدشين مبادرة فى مدرسة إعدادية بمركز الخارجة للتوعية بفيروس كورونا.

وأكد مرغنى عن تدشين المبادرة من خلال إحدى المعلمات بمدرسة الشهداء الإعدادية بمدينة الخارجة، بإشراف إدارة المدرسة والإدارة التعليمية، حيث دشنت إحدى المعلمات بمدرسة الشهداء بمدينة الخارجة،مبادرة للتوعية بفيروس كورونا،وبدأت تطبيق هذه المبادرة بداية من طابور الصباح وفقرات الإذاعة المدرسية بمدرسة الشهداء الإعدادية بمدينة الخارجة، والتى بها 11 فصلَا دراسيا،وبأجمالى 480 طالبة وطالب.

ومن جانبها أكدت إيمان محمد عبد الوهاب، معلمة بمدرسة الشهداء بمدينة الخارجة، ومنفذة المبادرة، أن المبادرة تهدف إلى توعية الطلبة لتجنب الإصابة بمثل هذا الفيروس من خلال إذاعة فقرات فى الإذاعة المدرسية عن طرق الوقاية منه ومن نزلات البرد وتجنب الإصابة بفيروس الانفلونزا العادى، مع توزيع كمامات على الطلبة ومواد مطهرة فى دورات المياه.

وأضافت أيمان،أن المدرسة وفرت الكمامات والمواد المطهرة ومنظفات الأيدى بالجهود الذاتية وبالتعاون مع الزائرة الصحية بالمدرسة ومعمل العلوم، وجرى توزيعها على الطلبة مع لصق لوحات إرشادية فى العديد من الأماكن بالمدرسة وداخل الفصول توضح طرق الوقاية ونقل العدوى لفيروس كورونا واهمية الوقاية من نزلات البرد.

وكان قد منح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مدرسة الشهداء الإعدادية بالخارجة، أمس الاثنين،مكافأة 100 الف جنيه لما لمسه من انضباط سير العملية التعليمية والالتزام بمراسم الطابور المدرسى وتفوق الطلاب والتعاون الجاد من المعلمين لظهور المدرسة بالمظهر الحضارى المشرف.

وقال صلاح ميرغنى، وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد،إن المحافظ كرم الطلاب المتفوقين بالشهادة الإعدادية، ووجه بمنح رحلة عمرة لأولياء الأمور العشرة الاوائل بالمدرسة بعد إجراء قرعة علنية بينهم.

وأضاف صلاح، أن المحافظ قرر دعم المدرسة بمبلغ 100 ألف جنيه لاستكمال بعض الأعمال،بالإضافة إلى تكريم جميع طلاب المحافظة والذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بشتى المجالات.



مبادرة التوعية بفيروس كورونا بمدارس الوادى الجديد



مبادرة التوعية بفيروس كورونا بمدارس الوادى الجديد



مبادرة التوعية بفيروس كورونا بمدارس الوادى الجديد



مبادرة التوعية بفيروس كورونا بمدارس الوادى الجديد



مبادرة التوعية بفيروس كورونا بمدارس الوادى الجديد



مبادرة التوعية بفيروس كورونا بمدارس الوادى الجديد



مبادرة التوعية بفيروس كورونا بمدارس الوادى الجديد



مبادرة التوعية بفيروس كورونا بمدارس الوادى الجديد



مبادرة التوعية بفيروس كورونا بمدارس الوادى الجديد



مبادرة التوعية بفيروس كورونا بمدارس الوادى الجديد



مبادرة التوعية بفيروس كورونا بمدارس الوادى الجديد



مبادرة التوعية بفيروس كورونا بمدارس الوادى الجديد



مبادرة التوعية بفيروس كورونا بمدارس الوادى الجديد