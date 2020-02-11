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صور.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة وانخفاض حاد بدرجات الحرارة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:57 ص
صور.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة وانخفاض حاد بدرجات الحرارة الطقس اليوم
كتب على عبد الرحمن - تصوير كريم عبد العزيز

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شهدت مناطق متفرقة فى محافظتى القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة، وسط انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وعد استقرار نسبى فى الأحوال الجوية تشهدها البلاد مع استمرار شدة برودة الأجواء، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والوجه البحرى.
 
وتوقع الخبراء ان يكون طقس الثلاثاء مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم على مناطق متفرقة و الرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا و غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وكان محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكد في تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، أن قلة فترات سطوع الشمس سبب الإحساس ببرودة الجو، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 16 و17 درجة، وأنه بداية من فجر اليوم تتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق خاصة الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه بداية من غدٍ الثلاثاء يشهد ارتفاع بمعدل درجة أو درجتين فى درجات الحرارة ليمتد هذا الارتفاع تدريجيًا لنهاية الأسبوع.

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، احتمالية حدوث تقلبات جوية فى أى وقت، قائلاً:"لازلنا فى فصل الشتاء" مناشدًا المواطنين بمتابعة النشرة الجوية باستمرار وللسائقين بتوخى الحذر على الطرق بسبب الشبورة.

حالة الطقس
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حركة السيارات
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حركة الطريق
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شبورة كثيفة
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