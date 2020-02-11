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شعبية أردوغان تواصل انهيارها فى تركيا إلى 40%

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:25 م
شعبية أردوغان تواصل انهيارها فى تركيا إلى 40% اردوغان
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت شركة الدراسات والأبحاث متروبول عن نتائج الاستطلاع الأخير الذى قامت به فى الشارع التركى بعنوان " نبض تركيا ليناير 2020" لتسأل المواطنين إذا تم عمل انتخابات هذا لصالح أى حزب سياسى ستصوتون؟.
 
 
وكانت الأحزاب السياسية التى جاءت ضمن إجابات المواطنين هى "حزب الشعب الجمهورى، حزب العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية، حزب الخير" .
 
 
وأوضح الاستبيان أن التراجع فى عدد أصوات العدالة والتنمية مستمراً فى التراجع، بينما كان تقسيم الأصوات بالنسبة للمواطنين الذين قالوا إنهم لم يقرروا بعد أو لن يذهبوا ويقوموا بالتصويت فى حال تم عمل إنتخابات .
 
وتراجعت نسبة التصويت لرجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى 40%، بينما حصل كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورى على نسبة 25 % وحزب الشعوب الديمقراطى على نسبة 12.1 % بينما حصل رئيس حزب الحركة القومية دولت باهشالى على نسبة 10.1 %، وميرال أكشنار رئيسة حزب الخير على 8.3 %، وبينما حصل أحمد داوود أغلو رئيس حزب المستقبل الذى تأسس حديثاً على 1.2 % من الأصوات.
 

اردوغان

تركيا

شعبية اردوغان

حزب العدالة والتنمية

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