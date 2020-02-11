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رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون العلمى والبحثى مع الوكالة الجامعية للفرانكفونية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:05 ص
رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون العلمى والبحثى مع الوكالة الجامعية للفرانكفونية رئيس جامعة القاهرة يلتقى المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية
كتب محمد صبحى

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التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور هيرفى سابوران، المدير الإقليمى للوكالة الجامعية للفرنكوفونية والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك فى المجالات البحثية والتعليمية ومنح درجات علمية مزدوجة، كما ناقش الطرفان الإجراءات التنفيذية للتعاون، بحضور الدكتور عبد الرحمن ذكرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، بحسب بيان صادر عن الجامعة بتفاصيل اللقاء، إن جامعة القاهرة ترحب بالتعاون مع الوكالة الفرنكوفونية وتتطلع لمزيد من التعاون لمنح درجات علمية مزدوجة باللغة الفرنسية ببرامج الكليات العملية، مؤكدًا أهمية الانفتاح على الثقافة الفرنسية والتعليم الفرنسى فى التخصصات العلمية المتعددة وعدم الاقتصار على التخصصات النظرية فقط.

وأوضح الدكتور الخشت للمدير الإقليمى للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، أن جامعة القاهرة يدرس بها 260 ألف طالب، وأن لديها درجات علمية مزدوجة بالفرنسية بكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة السوربون.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هيرفى سابوران المدير الإقليمى للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، عن سعادته وشعوره بالفخر بتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، وقال إن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تتطلع إلى توطيد العلاقات مع جامعة القاهرة من خلال مشروعات تتعلق بأعضاء هيئة التدريس والطلاب فى مجالات البحث العلمى والتدريب وليس فقط الاهتمام بنشر اللغة الفرنسية، موضحًا أن الوكالة تهتم بتفعيل برامج خاصة فى ريادة الأعمال داخل الجامعات وربط مجال الدراسة بمجال العمل داخل الشركات ومواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه الجامعات.

وأوضح المدير الاقليمى للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، أن الدور الاساسى للوكالة يتمثل فى الربط بين الجامعات المختلفة وانشاء شبكة مشتركة بينها، وأن لديهم استراتيجية تعتمد على عدد من المعايير تتمثل أهمها فى البحث العلمى، والاهتمام بكل ما هو رقمى والاستعداد لتدريب أعضاء هيئة التدريس وتنظيم ورش عمل فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة جامعة القاهرة لعمل أبحاث خاصة بمجالات المياه والبيئة وتكنولوجيا تصنيع الدواء.

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