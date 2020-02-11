دعاء المطر.. اعرف الأدعية الواردة عن النبى وقت نزول المطر

كتب ــ على عبد الرحمن

دعاء المطر ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم بأكثر من صيغة من بينها ما روته السيدة عائشة رضى الله عنها أَن رسول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا".- رواه البخارى والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر، قال الله تعالى: "أو كصيبٍ من السماء" .

دعاء المطر

كما ورد عند نزول المطر بعض الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض ما ذكر فى الأثر "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"،"مطرنا بفضل الله ورحمته".

ومن الأدعية أيضا "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم انت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

حالة الطقس

وتشهد عدد من أنحاء الجمهورية سقوط أمطار، وسط حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يكون طقس اليوم مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.