جنوب أفريقى يعيش داخل برميل 78 يوماً على قمة عمود بارتفاع 25 متر فوق الأرض

كتب محمد جمال

أنهى رجل من جنوب أفريقيا أخيراً عزلة عن العالم استمرت لـ78 يوماً أمضاها داخل برميل مثبت على قمة عمود فوق الأرض، وحطم فيرنون كروجر رقمه القياسى الخاص فى موسوعة جينيس العالمية بعد أن أمضى 78 يوماً و23 ساعة و14 دقيقة داخل برميل سعة 132 جالوناً، مثبت على ارتفاع 25 متراً، حيث ظل يتلقى احتياجاته عبر رافعة خاصة، حتى لحظة نزوله إلى الأرض عبر طائرة مروحية.

الرجل فوق الأرض

وسجل كروجر وفقا لصحيفة الرؤية رقمه القياسى الأول فى هذه الفئة فى عام 1997، عندما أمضى 67 يوماً داخل برميل مثبت على رأس عمود، ليبقى هذه المرة 11 يوماً أخرى محطماً رقمه القياسى السابق، وقال الرجل إنه بقى هذه المرة لفترة أطول حتى يجعل تحطيم رقمه القياسى الخاص مهمة أكثر صعوبة على من يحاول اقتحام هذه الفئة فى الموسوعة العالمية.

ويتنافس كثير من الناس حول العالم فى مغامرات وابتكارات وتقاليع متنوعة من أجل تحقيق أرقام قياسية جديدة لتكون بوابتهم لدخول عالم الشهرة وتسجيل أسمائهم فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتتنوع المنافسات بين الناس والدول من أجل نقش أسمائهم فى الموسوعة العالمية.

ومن بين التسجيلات الجديدة فى الموسوعة العالمية، اختارت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مطعمًا فى جنوب أفريقيا لينضم لها بعد تقديمه أكبر عدد من أنواع مخفوق الحليب، ويقدم مطعم (جيبسونس جورميه برجرز آند ريبس)، 207 أنواعًا من مخفوق الحليب (ميلك شيك) فى قائمته لإرضاء جميع الأذواق.

ويقع المطعم فى منطقة فيكتوريا آند ألفريد الساحلية، فى كيب تاون، ويقدم تشكيلة كبيرة من مخفوق الحليب بنكهات فريدة تتراوح بين شوكولاتة النوتيلا وجبن المسكربونى الإيطالى وكعك جبن أوريو، كما يقدم أصنافا تقليدية أيضًا، كذلك يوفر المطعم خيارات خالية من الدهون وأخرى ملائمة للكبار فقط لاحتوائها على الكحول.

ومن جهته، قال إيان هافون أحد الملاك "عندما فتحنا المطعم فى البداية كان لدينا نحو 40 صنفا من مخفوق الحليب، ولأن الإقبال عليها كبير أصبحت 100 ثم 150 ثم 200 حتى وصلنا إلى 207. لذلك حدث هذا فى غضون أكثر من خمسة أعوام"، وأضاف "نبيع الكثير من مخفوق الحليب دائما ونبتكر دوما نكهات جديدة".

فيما، قال مارسيل براون، الذى يزور المطعم لأول مرة، إنه شاهد إعلانا على موقع فيسبوك بشأن إدراج المطعم فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية وقرر أن يزوره بنفسه، وأضاف "تجاوز توقعاتى بكثير لدرجة أننى سأعود مجددا بأسرع ما يمكن لتجربة جميع أصناف مخفوق الحليب قدر المستطاع لأنها تبدو مدهشة".

ويشار إلى أنه في أبريل 2019، كان قد تمكن شيف أسترالى من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث استطاع ابتكار شىء جديد فى بيتزا الجبن، والشيف هو جونى دى فرانسيسكو متخصص فى طهى البيتزا، استطاع إضافة أكبر عدد من أصناف الجبن فى طبقة الإضافات التى تعلو البيتزا، وذلك بعد أن تمكن من إعداد فطيرة بيتزا تحتوى على 154 صنفاً من الجبن.