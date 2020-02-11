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تناول الطعام بعد الساعة 6 مساءً يضر صحة قلبك لهذه الأسباب

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:00 م
تناول الطعام بعد الساعة 6 مساءً يضر صحة قلبك لهذه الأسباب الطعام-صورة ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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اعتقدنا على مدى عشرات السنوات أنه طالما أننا نتناول كميات أقل من السعرات التي نحرقها، فمن المؤكد أننا نفقد الوزن، ولكن عندما يتعلق الأمر بالبقاء بصحة جيدة، ليس فقط ما تأكله هو ما يهم ، ولكن توقيت الأكل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الطعام بعد الساعة 6 مساءً يضر القلب، لأن الجهاز الهضمى تقل كفاءته في الليل.

وأشار الباحثون إلى أن هذا كله يرجع إلى الساعة البيولوجية، حيث إن هذه الدورات التي تعمل على مدار 24 ساعة تتحكم فى كل شيء من حين نشعر بالنعاس إلى أن تكون خلايا المناعة لدينا أكثر نشاطًا، مما يمكّن أجسامنا من الاستعداد للأحداث المنتظمة - بما في ذلك وصول الطعام.

كما أنها تساعد أعضاءنا وأنسجتنا على تبديل المهام والتعافي خلال الأوقات التي من المحتمل أن تكون نشطة فيها.

وقال الباحثون إننا نحن ننتج أقل كمية من اللعاب في الليل، وتنتج معدتنا عصائر هضمية أقل، وتقلصات الأمعاء التي تنقل الطعام من خلال أحشاءنا؛ ونحن أقل حساسية للأنسولين الهرموني ، الذي يزيل الجلوكوز من مجرى الدم لدينا حتى يتمكن من دخول خلايانا واستخدامه كوقود.

وأكد الباحثون أن كل هذا منطقي بالنسبة لمعظم تاريخ البشرية ، حيث يتم تناول الطعام أثناء النهار والليل كان للنوم، لذلك تم إعداد أجسامنا لمعالجة الطعام بشكل أكثر كفاءة خلال اليوم.

وقال البروفيسور ساتشين باندا ، الذي يبحث في إيقاعات الساعة البيولوجية في معهد سالك في كاليفورنيا: "اختراع الضوء الكهربائي قد سهل البقاء متأخراً ومتابعة الأكل لفترة طويلة بعد غروب الشمس ، مع عواقب سلبية محتملة على صحتنا."

على سبيل المثال ، كشفت الأبحاث التي تم تقديمها مؤخرًا في مؤتمر لجمعية القلب الأمريكية أنه كلما زاد تناول المرأة بعد الساعة 6 مساءً ، كانت صحة قلبها أسوأ ، مع زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ، والسيطرة الأضعف على المدى الطويل على الدم.

 


الطعام فى الليل

اضرار الطعام فى الليل

صحة القلب

فقدان الوزن

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