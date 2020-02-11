تراجع بورصة دبى بنسبة 0.83% بالختام..و"سلامة" توصى بتوزيع أرباح للمرة الأولى

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% خاسراً 23.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2742.35 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 143.2 مليون سهم محققة ما قيمته 181.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2572 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 18 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.01%، ثم قطاعى البنوك والنقل بنسبة 0.90%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.90%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.33%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.83%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 10%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.82%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولا حسب الحجم وبلغ 27.1 مليون ورقة بقيمة 16.4 مليون درهم.

وجاء تصدر شركة سلامة قائمة الأنشط ببورصة دبى، بعد إعلان تحقيق أربحاً صافية بلغت 55 مليون درهم مقابل 2 مليون درهم في نهاية عام 2018، وبلغ إجمالي دخل أقساط لتصل 1.130 مليار درهم في عام 2019 مقابل 1.063 مليار درهم في عام 2018، وأوصى مجلس الإدارة بمقدار الأرباح النقدية بعد إصدار البيانات المالية السنوية الختامية، وهذه ستكون المرة الأولى منذ إدارج شركة سلامة في سوق دبى المالى التي سيوصى فيها مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية.