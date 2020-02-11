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بدء انتخابات الحزب الديمقراطى الأمريكى لاختيار مرشح ضد ترامب

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:26 م
بدء انتخابات الحزب الديمقراطى الأمريكى لاختيار مرشح ضد ترامب الانتخابات التمهيدية للرئاسة الامريكية 2020 في ولاية نيو هامبشر
مصطفى عنبر ووكالات الأنباء

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بدأت اليوم الثلاثاء ، في ولاية نيو هامبشر الأمريكية، انتخابات الحزب الديمقراطى الأمريكي، لاختيار مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يتنافس أمام الرئيس الجمهورى دونالد ترامب.وتوجه الناخون الأمريكيون في ولاية نيو هامبشر ، إلى لجان الاقتراع والتي كانت معظمخا داخل مدارس الولاية، للتصويت في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

الناخبون ينتظرون في الطابور للإدلاء بأصواتهم في إحدى المدارس
الناخبون ينتظرون في الطابور للإدلاء بأصواتهم في إحدى المدارس

 

وسبق أن توجه الناخبون في ولاية أيوا ، الأسبوع الماضى ، للتصويت في تلك الانتخابات. 

يأتي ذلك في الوقت الذى فشلت فيه جهود الحزب الديمقراطى للإطاحة بالرئيس دونالد ترامب عبر إجراءات العزل فى الكونجرس، وتحولت هجماتهم المستمرة عليه ومحاولاتهم إثبات تورطه فى انتهاكات لمنصبه إلى انتصار سياسى له زاده قوة بحسب ما اكد العديد من الخبراء المتابعين للشأن الامريكى.

تبتسم برسلي السناتور المحلي السابق للولاية تدلى بصوتها
تبتسم برسلي السناتور المحلي السابق للولاية تدلى بصوتها

 

ويعتبر جون بايدن، المرشح الأوفر حظا حتى الآن في الحزب الديمقراطى الأمريكي، إلا أنه اعترف بأنه تلقى ضربة فى ولاية أيوا، الأسبوع الماضى ، حيث جاء أدائه باهتا فيها، وتوقع أن يتلقى ضربة أخرى فى ولاية نيو هامبشير الجارية الآن.

سيدة مسنة تصل إحدى اللجان الانتخابية للتصويت فى الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية
سيدة مسنة تصل إحدى اللجان الانتخابية للتصويت فى الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية

 

يصل الناخبون إلى مكان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأولية
يصل الناخبون إلى مكان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأولية

 

 


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