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الحكومة توافق على تقنين أوضاع 82 كنيسة ليصل العدد لـ1494 كنيسة ومبنى تابعا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:58 م
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 82 كنيسة ليصل العدد لـ1494 كنيسة ومبنى تابعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء: العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، ومسئولى الجهات المعنية.

 

 وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة فى 31 ديسمبر الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1494 كنيسة ومبنى تابعا.

 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التى سبق الموافقة على تقنين أوضاعها؛ حيث تشهد الفترة الحالية تحسنًا نسبيًا فى معدلات استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بهذه الكنائس.

وكانت اللجنة استعرضت فى اجتماعها الأخير نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة فى 2 ديسمبر الجارى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1412 كنيسة ومبنى تابع.


تقنين أوضاع الكنائس

الحكومة

مجلس الوزراء

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