الحكومة تستجيب لاستغاثة مواطن بتوفير جهاز تنفس صناعى لابنته

كتبت هند مختار

استجابت الحكومة لشكوى واستغاثة أحد الأهالى لتوفير جهاز تنفس صناعى لطفلة عمرها 7 سنوات.

وقال هانى يونس ، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء" الحالة دى اتنشرت على الفيس بوك.. وعلى الفور تحرك الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، وأرسلها لفريقه فى لجنة الاستغاثات الطبية، وهو فعلا فريق الغوث والله".

وتابع: "ودى النتيجة..تم التواصل مع والد الطفلة/ ايمان عبد العزيز رواش ٧ سنوات محجوزة برعاية مستشفى تلا المركزي من ٣٠ يوم علي تنفس صناعي وطبقا للرأي الطبي تم فصل الحالة من علي التنفس الصناعي لملاحظة مدي تحسن الحالة ، وتم اشغال الجهاز مع حالة اخري والطفلة بحاجة إلي تنفس صناعي الآن".

واستطرد يونس قائلا:" فتم التواصل مع مدير طوارئ المنوفية وتمت الافادة بانه جاري التنسيق مع د.علي مدير طوارئ المستشفى ود.شيماء الطبيب المعالج للعمل علي توفير جهاز تنفس صناعي من مستشفى خاصة وإرساله الي تلا المركزي وذلك علي نفقة د.عبدالحميد عضو مجلس النواب بالمنوفية .. وبالفعل تم استقبال اتصال من وكيل وزارة الصحة بالمنوفية وتمت الافادة بانه تم توفير رعايه بتنفس صناعي بمستشفى حميات شبين الكوم وعليه ضرورة نقل الحالة ، فتم التواصل مع الأهل وتم ارسال اسعاف للطفلة وجارى نقل الحاله الي حميات شبين الكوم ".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى منذ يومين تقريراً بشأن موقف تلقى ورصد شكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واستجابات الجهات الحكومية لها خلال شهر يناير 2020.

وفى مستهل التقرير أشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة تلقت خلال شهر يناير الماضى 62 الف شكوى وطلبا واستغاثة من المواطنين، تم التعامل معها، حيث تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 59 الف شكوى، وتوجيه 43 الف شكوى منها لجهات الاختصاص، مع حفظ 16 الف شكوى، وذلك وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، والتى من بينها (التكرار، عدم الاختصاص، عدم صحة ودقة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها)، مؤكداً على أنه جارٍ استكمال فحص 2600 شكوى وطلبا تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وحول الجهات الحكومية التى كان لها النصيب الأكبر في الاستقبال والتعامل مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين، أوضح التقرير أن هناك 11 وزارة (التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والأوقاف)، اختصت بنحو 46% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر يناير 2020، فيما اختصت 13 محافظة هي (القاهرة، والإسكندرية, والجيزة، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والقليوبية, والغربية، وبنى سويف، وسوهاج, وبورسعيد) بنسبة 15% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات الحكومية المرتبطة الكترونياً بالمنظومة.