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البنك الدولى: "لن نمنح الصين قروضا جديدة بسبب كورونا والمساعدات فنيه فقط"

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:21 ص
البنك الدولى: "لن نمنح الصين قروضا جديدة بسبب كورونا والمساعدات فنيه فقط" الصين تكافح فيروس كورونا
هند المغربي

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أكد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى، أنه لن يكون هناك قروضا جديدة، لافتا إلى أن البنك يقدم مساعدات فنية للصين لدعمها فى مكافحة فيروس كورونا. وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز

وصرّح مالباس أن البنك يعمل مع منظمة الصحة العالمية لمساعدة الصين بما في ذلك تقديم المشورة بشأن أزمات صحية سابقة، لكنه لا ينوي تقديم مساعدات مالية لأن الصين لديها موارد وفيرة مضيفا "الصين لديها احتياطيات دولية كبيرة خاصة بها"، ومشددا أنه "لا تجري دراسة قروض جديدة في الوقت الحالي".

ورفض مالباس عن الإدلاء بتقدير لأثر الأزمة على الصين أو نمو الاقتصاد العالمي، موضحا أن من السابق لأوانه القول ما إذا كان البنك الدولي سيخفض توقعاته الضعيفة بالفعل للعام المالي كاملا.

وأوضح مالباس أن خبراء من البنك يجرون مناقشات مع السلطات الصينية وقد يقدمون مساعدة فورية في مراقبة المرض وسلامة الغذاء والدروس المستفادة من أوبئة سابقة، وتحليل تأثير التفشي على اقتصاد الصين.

واختتم مالباس حديثه بالقول: "من الواضح أن الفيروس يكبح النمو في النصف الأول من 2020. لكن فيما يخص التبعات طويلة الأمد، علينا أن نرى مع توالي ردود الفعل وحدوث تعديلات".


البنك الدولى

ديفيد مالباس

الصين

كورونا

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