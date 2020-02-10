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منتدى دولى فى الرياض يجمع قادة العمل الإنسانى فى الأول من مارس

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:52 م
منتدى دولى فى الرياض يجمع قادة العمل الإنسانى فى الأول من مارس الرياض
كتب مصطفى عنبر

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يناقش منتدى الرياض الدولى الإنسانى الثانى، تعزيز الربط بين العمل الإنسانى والتنموى، والتدخل الإنسانى المبتكر فى المجال الصحى، إلى جانب التحديات الإنسانية لمشكلات الهجرة من البلدان الأفريقية، وحماية الأطفال والنساء والشباب فى مناطق النزاعات والكوارث.

ويعد المنتدى الذى ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويعقد يومى 1 و2 مارس المقبل، منصة لاستمرار مناقشة السياسات والممارسات الإنسانية الدولية، بما يسهم في إيجاد حلول عملية لتطوير وتعزيز العمل الإنسانى، وإجراء تغيير قيم وتقديم المساعدات وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة وإيصالها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وسيركز المشاركون فى المنتدى على القضايا الإنسانية الرئيسية والأكثر صلة بالاعتماد على أفضل الممارسات، وعلى خبرات ومهارات الأفراد والمنظمات العاملة في المجال الإنساني، ومن أهمها حماية الأطفال والنساء والشباب في مناطق النزاعات والكوارث، والممارسة المهنية المبنية على البراهين في العمل الإنساني.

ويتصدر أسماء المشاركين فى المنتدى، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبد الله الربيعة، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، ووزيرة شؤون التعاون الدولي لدولة الإمارات ريم الهاشمي.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الأفكار والخبرات حول كيفية بناء الجسور وسد الفجوات بين قطاعي العمل الإنساني والتنموي لتحقيق نتائج أكثر استدامة، والوصول إلى حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات والصعوبات في العمل الصحي الإنساني فى مناطق الكوارث والأزمات والأوبئة، بالإضافة إلى ابتكار حلول عملية وفاعلة للتحديات الإنسانية التي تواجه النازحين واللاجئين في مجتمعات بلدان المنشأ وفي المجتمعات المضيفة. كما يركز على تفعيل الإبداع والابتكار من خلال الممارسة المهنية المبنية على البراهين عند التدخل الإنسانى فى مناطق الأزمات والنزاع.

ويقام على هامش المنتدى معرض فني إنسانى، تفعيلاً للجانب الإنساني في مختلف مجالات الحياة، بما يُسهم في خلق مساحة للفنانين والمبدعين المهتمين بإظهار المجال الإنسانى بأعمالهم الفنية على نطاق واسع. كما يهدف إلى إثراء العمل الإنسانى وتبادل الخبرات بين الفنانين ليلتقوا فى مكان واحد يتشاركون فيه الحس الإبداعى، وتشمل فئات المشاركة الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافى والفن الرقمى.

 

 

 

 


السعودية

مركز الملك سلمان للاغاثة

العمل الانسانى

الرياض

الابتكار

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