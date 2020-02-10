مصرع شخص وإصابة بائع سقطت عليهما شجرة فى قنا

قنا - فريق المحافظات

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، إثر سقوط شجرة بجوار النصب التذكارى داخل سوق المدينة عليهما، وعلى الفور تم نقل جثة المتوفى، والمصاب إلى مستشفى قنا.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطار يفيد بسقوط شجرة بجوار النصب التذكارى داخل سوق المدينة، وأسفر وقوع الشجرة عن مصرع "محمود عبدالشافي"، وإصابة آخر، كما أدت إلى إتلاف معظم بضائع البائعين داخل السوق.

وانتقلت الوحدة المحلية لمدينة أبوتشت لرفع الشجرة من الطريق، وتم إخطار الأجهزة الأمنية.

ويذكر أنه قد أصيب 10 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة أجرة بيجو، على الطريق الصحراوى الشرقى قبل كمين العقب بمسافة 3 كيلو فى اتجاه قنا، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من الدكتور بدوى السعيد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، يفيد بإصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بيجو على الطريق الصحراوى الشرقى، بعد كمين العقب بمسافة 3كيلو اتجاه قنا.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: ياسر صابر عبدالكريم، 30عامًا، كسر بالساعد الأيسر، ووصفاء كمال مرزوق 28 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقها صالح جمال مرزوق، 8 أعوام، والطيرى محمد محمود 11 عامًا، وباشا أبوالوفى ذكى، 22 عامًا، وأسماء حسن عبادى، 23عامًا، ومنة فريد الطاهر، 16 عامًا، اشتباه كسر بالحوض، ومنال أبوبكر حجاج، 18 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وسعيد عبدالباسط أحمد، 20 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وشيماء عبد العاطى محمود، 20 عامًا.

تم نقل جميع المصابين إلى الأقصر العام، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

وفى نفس السياق انقلبت سيارة نقل ثقيل محملة دقيق، وأصيب السائق، على الطريق الصحراوى الغربى، قبل كمين بركة، بمركز نجع حمادى بـ8 كيلو اتجاه محافظة قنا.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من الدكتور بدوى سعيد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة دقيق، وإصابة السائق، حاتم موسى عطا، 40 عامًا، كسر بالساعد الأيسر، على الطريق الصحراوى الغربى، قبل كمين بركة، بمركز نجع حمادى بـ8 كيلو اتجاه محافظة قنا.