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مرتزقة أردوغان والجيش التركى يبدأون التحرك فى عملية جديدة بـ"إدلب" السورية

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:09 م
مرتزقة أردوغان والجيش التركى يبدأون التحرك فى عملية جديدة بـ"إدلب" السورية الجيش التركى
كتبت: هناء أبو العز

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نقلت صحيفة كرد نيوز، ورود أنباء حول بدء الجيش التركى والمرتزقة السوريين الممولين من تركيا، العمليات العسكرية فى محافظة إدلب، ضد الجيش الوطنى السورى.

 

وقال بعض أعضاء ما يدعى بالجيش الوطنى السورى، والذى تقوم تركيا بتمويله عبر حساباتهم على صفحات التواصل الاجتماعى، إنه تم بدء العمليات العسكرية المشتركة بينهم وبين الجيش التركى فى إدلب ضد الجيش الوطنى السورى وذلك قبل اجتماع الوفود الروسية التركية بشأن إدلب.

 

كما نشروا مشاهد تحرك القوات العسكرية التركية نحو قريتى سراقب ونيرب وأذاعوا أنهم سيقومون بالتحرك باستخدام عربة مدرعة تابعة للقوات المسلحة التركية.

 

ويذكر أن TRT بالعربية قد أعلنت أن قافلة تركية مكونة من أكثر من 300 مركبة عسكرية بما فى ذلك من دبابات وسفن وحدة وعربات مدرعة وذخائر وقوات خاصة قد تم إرسالهم إلى الحدود السورية لتعزيز القوات التركية الموجودة هناك كما يدعى.

 

كما نشر مراسل TRT بالعربية فيديو زعم فيه أن الجيش التركى قد قام بإطلاق النار على الجيش السورى.

 

ومن المقرر اجتماع الهيئات التركية الروسية اليوم مرة أخرى كما فعلوا نهاية الأسبوع الماضى لمناقشة الوضع فى محافظة إدلب السورية.

 


تركيا

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الجيش التركى

ادلب سوريا

القوات التركية

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