محافظ الشرقية يطلق مبادرة الكشف على أمراض الانيميا والتقزم للأطفال بالمدارس

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إنطلاق فاعليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الإبتدائية بمدرسة طلبة عويضة الإبتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية ، والتى أطلقتها هيئة التأمين الصحى بالتعاون مع مديريتى التربية والتعليم والشئون الصحية فى الفترة من 10/2 إلى 20/4/20020 م القادم ، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الإبتدائية" والتى تستهدف إجراء عمليات المسح الطبى لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التى من شأنها تحسين صحة الطلاب .

إطمأن محافظ الشرقية على عملية تسجيل الطلاب المستهدف إجراء المسح الطبى عليهم بمدرسة طلبة عويضة الإبتدائية للتأكد من كفاءة الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية إجراء الفحص الطبى على تلاميذ المدرسة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة داخل كل مدرسة تحت إشراف مدير المدرسة وعضوية كل من الأخصائى الإجتماعى والإعلام التربوى ومعلم التربية الرياضية والزائرة الصحية لتيسير أعمال الحملة، بالإضافة إلى إقامة ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية بين التلاميذ وكيفية الوقاية منها وطرق التغذية السليمة.

وأوضح الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية، أن الهدف من مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم قياس الوضع الصحى والتغذوى لجميع طلاب مدارس المرحلة الإبتدائية بإجمالى عدد 292 ألف طالب وطالبة بـ 425 مدرسة ومعهد بالحضر (كمرحلة أولى) بمشاركة 90 فريق طبى .

وأضاف مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية أنه بمجرد الإنتهاء من توقيع الكشف الطبى على التلميذ يتم منحه كارتاً مدون عليه خلوه من الأمراض ، وفى حالة إصابته يتم احالته للعيادات الطبيه التابعه لهيئة التأمين الصحى لوضع التدخلات الصحية اللازمة التى من شأنها تحسين صحة الطلاب.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة .



محافظ الشرقية ووكيل وزراة الصحة أثناء حملة الكشف المبكر عن أمرض السمنة

محافظ الشرقية ووكيل وزراة الصحة أثناء حملة الكشف المبكر عن أمرض السمنة

محافظ الشرقية ووكيل وزراة الصحة أثناء حملة الكشف المبكر عن أمرض السمنة