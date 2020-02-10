سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة: دعم مشروعات النقل الجماعى والذكى بالتعاون مع الأمم المتحدة

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:38 م
محافظ الجيزة: دعم مشروعات النقل الجماعى والذكى بالتعاون مع الأمم المتحدة اليوم الثانى للدورة العاشرة للمؤتمر الحضري العالمي بأبو ظبي
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال فعاليات اليوم الثانى للدورة العاشرة للمؤتمر الحضرى العالمى فى أبو ظبى UN Habitat على أهمية دور الحكومات المحلية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع الحضرى المستدام، مؤكداً على الدور الهام للحكومات المحلية فى إدارة عملية التوسع الحضرى والتصميم والتخطيط والتمويل والتعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
 
وأشار المحافظ إلى أن للمحافظات والحكومات دوراً هاما فى توافق المشروعات مع الإستراتيجيات والخطط الوطنية أكد المحافظ على التخطيط نحو مدن متصلة ومتكاملة من خلال دعم مشروعات النقل الجماعى المستدام والذكى مثل مشروع النقل بالحافلات السريعة (brt) القائم بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذى يربط بين مدينة 6 أكتوبر ومناطق العمران بالقاهرة الكبرى خاصة مع محطات مترو الأنفاق وهيئة النقل العام بطول 42 كم بمحافظة الجيزة وخلال فعاليات المؤتمر الحضرى إلتقى محافظ الجيزة بسفير جمهورية مصر العربية بدولة الأمارات شريف محمد فؤاد البديوي بصحبة الوفد المصرى المشارك بالمؤتمر والذى شمل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أشرف الداودى محافظ قنا. 
 
ويعتبر مشاركة محافظة الجيزة مع العديد من المحافظات والوزارات والبلديات فى المنتدى الحضري العالمي فرصة فريدة للنقاش حول التنمية الحضرية المستدامة وتحديد أولويات العمل والإلتزام بتنفيذ جدول أعمال التنمية العالمية حيث سيكون هناك 16 اجتماع مائدة مستديرة و10 ورش عمل لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة. 
 
وسيقام على هامش المنتدى معرض اكسبو الحضري والذى سيقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المدن والمجتمعات والتي تضم أكثر من 180 شركة عارضة وحوالي 70 دولة. 
 

الجيزة

النقل الجماعي

الامم المتحدة

محافظة الجيزة

اخبار الجيزة

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة