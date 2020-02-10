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لأول مرة منذ 12 عاما.. سقوط الثلوج على محافظات العراق.. فيديو وصور

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:45 م
لأول مرة منذ 12 عاما.. سقوط الثلوج على محافظات العراق.. فيديو وصور سقوط الثلج فى العراق
كتب محمد تهامى زكى

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تعرضت العديد من المناطق والمحافظات فى العراق، لموجة شديدة البرودة وتساقط الثلوج، فى حدث نادر لم تشهده البلاد منذ نحو 12 عاما، حيث سقط الثلوج فى مناطق متفرقة بالموصل والأنباء وجنوب العاصمة بغداد.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى العراق، صور ومقاطع فيديو تظهر سقوط الثلج والأمطار على العديد من مناطق الجمهورية.

 

وكانت هيئة الأنواء الجوية العراقية، توقعت اليوم، الاثنين، تساقط أمطار وثلوج ليلية، فيما سجلت درجات الحرارة الصغرى فى العاصمة بغداد صفر درجة مئوية.

وقالت هيئة الأنواء، فى بيان، أن الطقس سيكون ليوم الاثنين، فى المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئى يتحول ليلا إلى غائم مع تساقط زخات مطر وثلوج ابتداء من الاقسام الغربية مع الحرارة عدة درجات، فيما سجلت درجات الحرارة الصغرى فى العاصمة بغداد خلال اليوم صفر درجة مئوية.

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وأشار بيان الأنواء، إلى أن الطقس سيكون فى المنطقة الشمالية غائم جزئى إلى غائم مع تساقط زخات مطر وثلوج فى أماكن متعددة، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون الطقس فى المنطقة الجنوبية غائم جزئى إلى غائم ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات.

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وأضاف بيان الهيئة، أن الطقس سيكون فى المنطقتين الوسطى والشمالية ليوم الثلاثاء غائم مع تساقط زخات مطر وثلوج ثم يتحسن بعد الظهر، فيما سيكون الطقس فى المنطقة الجنوبية غائم مع فرصة تساقط زخات مطر وثلوج خفيفة فى بعض الأقسام الشرقية ثم يتحسن بعد الظهر، درجات الحرارة تنخفض قليلا.
 
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العراق

الموصل

البصرة

بغداد

الثلوج

سقوط الثلوج

الارصاد الجوية

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