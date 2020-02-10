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ضبط شقيقين متهمين بقتل 3 وإصابة رابع فى خصومة ثأرية بأسيوط

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:22 م
ضبط شقيقين متهمين بقتل 3 وإصابة رابع فى خصومة ثأرية بأسيوط بندقيه اليه ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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شنت الأجهزة الأمنية بأسيوط، حملة أمنية مكبرة لضبط المتهمين في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه مواطنين بدائرة مركز شرطة أبنوب، مما أسفر عن مقتل 3 وإصابة رابع، حيث نجحت الحملات فى ضبط اثنين من المتهمين، جاء ذلك على خلفية تلقى مركز شرطة أبنوب بلاغا من  إشارة إحدى المستشفيات باستقبالها 3 أشخاص "متوفين"، ورابع مصاب إثر إصابتهم بأعيرة نارية متفرقة" ، مقيمين بقرية الشنابلة بدائرة المركز.

بسؤال الشخص المصاب قرر أنه حال تواجده أمام المحل ملكه، فوجئ بسيارة ربع نقل يستقلها شخصان مجهولان قاما بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية تجاههم مما أدى لوفاة الثلاثة المشار إليهم وحدوث إصابته .

بجمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فرق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص ونجليه، مقيمين بقرية المعابدة الشرقية دائرة المركز، حيث قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليهم اعتقادا منهم بأنهم أفراد من عائلة مرتبطين معهم بخصومة ثأرية، ومقيمين بناحية قرية الشنابلة دائرة المركز  .

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها عن ضبط إثنين من المتهمين وبحوزتهما بندقيتين آليتين و22 طلقة من ذات العيار.

بمواجهتهما اعترافا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع والدهما الهارب باستخدام السلاحين المضبوطين بحوزتهما، وكذا أسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 قطع سلاح نارى بنادق آلية بحوزة 9 متهمين.

واستكمالا لجهود الحملة الأمنية، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 5 قطع سلاح نارى "بنادق ألية" بحوزة 5 أشخاص مقيمين بقرية المعابدة بدائرة المركز، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والاستمرار فى توجيه الحملات الأمنية المُكبرة لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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أسيوط

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