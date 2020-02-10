صور .. ندوة تعريفية حول التأمين الصحى الشامل بديوان محافظة الأقصر

واستعرض القائمون على الندوة بديوان محافظة الأقصر، مميزات الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتعريف بالخدمات الطبية المختلفة التى سيتلقاها المنتفعين، وتمت الإجابة على كافة التساؤلات المطروحة لتعريف المواطنين بما لهم وما عليهم، ومن الجدير بالذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم ندوات توعوية للموظفين فى القطاعات الحكومية المختلفة، وذلك فى إطار الإستعداد لتنفيذ التشغيل التجريبى للمنظومة بالأقصر الشهر المقبل.

من ناحية أخرى زار وفد من وزارة الصحة، اليوم الاثنين، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لتقديم الدعم الكامل لكافة العاملين بالشركة حول مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث تم تقديم شرح "ما هو التأمين الصحى الشامل" وكيفية الاستفادة منه والاشتراك فيه، وكان ذلك بمقر قاعة التدريب بالشركة.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تسجيل 610 آلاف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، والتى بدأ التسجيل بها منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر أمس الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدات طب الأسرة (الهنادي، الدبابية، العديسات بحري)، فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.



ندوة تعريفية حول التأمين الصحى الشامل (1)



ندوة تعريفية حول التأمين الصحى الشامل (2)