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صور.. طالبات جامعة أسيوط يحققن 7 مراكز بأسبوع شباب فتيات الجامعات بالفيوم

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:56 م
صور.. طالبات جامعة أسيوط يحققن 7 مراكز بأسبوع شباب فتيات الجامعات بالفيوم رئيس جامعة أسيوط يتوسط الطالبات
أسيوط - ضحا صالح

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هنّأ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، أعضاء وفد الجامعة من الطالبات الفائزات فى أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس، والذى إنعقدت فعالياته بجامعة الفيوم فى الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير الجارى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك ضمن مشاركة نحو 25 جامعة مصرية، معرباً فى ذلك عن سعادته البالغة لتألق بعثة الجامعة من الفتيات والذين استطاعوا إحراز نحو 11 مركزاً متقدماً فى الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، وهو ما يأتى تأكيداً على ما تقدمه إدارة الجامعة من دعم ورعاية للنشاط الطلابى وخلق حافز قوى لإبنائها الطلاب فى الثقة بالنفس والتميز العلمى والتفاعل المجتمعى والابتكار.

ومن جانبه صرّح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أسبوع شباب فتيات الجامعات يمثل واحداً من أبرز الأنشطة الهامة التى تقام على مستوى الجامعات المصرية، والذى شاركت الجامعة خلاله بوفد ضمّ أكثر من 122 طالبة من مختلف كليات الجامعة، إلى جانب هيئة الإشراف، وهو ما ينطلق فى إطار استراتيجيتها الهادفة لمواصلة الدعم لكافة أبناء الجامعة من الطلاب والطالبات وحثهم على التفوق والتميز فى شتى المجالات وتشجيعهم على المشاركة فى مختلف الأنشطة التى تسهم فى تنمية مداركهم ومهاراتهم .

وفى السياق ذاته أعلن الدكتور شحاته غريب أسماء الطالبات الفائزات فى الأنشطة المختلفة وهم الطالبة آلاء محمد عباس بالفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية والحاصلة على المركز الأول فى مجال الأشغال الفنية والمركز الثانى فى مجال الرسم الحر , وكذلك الطالبة منى فتحى عبد الرؤوف بالمركز الأول فى مسابقة المراسل التليفزيونى , والطالبة لمياء أحمد عبد العال بالمركز الأول فى مسابقة الأربعين حديث نووية , كما فاز الوفد الفنى لطالبات جامعة أسيوط بالمركز الثالث جماعى على مستوى جامعات مصر , ومركز أول فردى للطالبة نورهان عيد , ومركز ثانى فردى للطالبة يمنى نصر , ومركز ثالث فردى للطالبة رضوى خالد .

رئيس جامعة أسيوط مع الفتيات بأسبوع الشباب بجامعة الفيوم (1)
رئيس جامعة أسيوط مع الفتيات بأسبوع الشباب بجامعة الفيوم 

 

رئيس جامعة أسيوط مع الفتيات بأسبوع الشباب بجامعة الفيوم (2)
رئيس جامعة أسيوط مع الفتيات بأسبوع الشباب بجامعة الفيوم 

 

رئيس جامعة أسيوط مع الفتيات بأسبوع الشباب بجامعة الفيوم (3)
رئيس جامعة أسيوط مع الفتيات بأسبوع الشباب بجامعة الفيوم

 

رئيس جامعة أسيوط مع الفتيات بأسبوع الشباب بجامعة الفيوم (4)
رئيس جامعة أسيوط مع الفتيات بأسبوع الشباب بجامعة الفيوم 

 

رئيس جامعة أسيوط مع الفتيات بأسبوع الشباب بجامعة الفيوم (5)
رئيس جامعة أسيوط مع الفتيات بأسبوع الشباب بجامعة الفيوم

 


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