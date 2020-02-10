صور.. تشغيل تجريبى لمحطة معالجة الصرف الصحى غرب مركز المنيا

المنيا- فريق المحافظات

تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أعمال تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي الواقعة غرب مركز المنيا .

واستمع المحافظ إلى شرح عن بداية انطلاق المحطة وكيفية معالجة المياه بها، وكلف الجهات المعنية بالإسراع في انتهاء الأعمال لإنجازها في أقرب وقت ممكن، مع دفع العمل لإنهاء الأعمال الخاصة بالغابة الشجرية للمحطة، حتى يتم بدء التشغيل والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمحطة ورفع مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين .

وأكد المحافظ على ضمان معالجة مياه الصرف الصحي بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحا أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابع عملها يوميا، وأهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة.

وأوضحت إيمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن المخطط العام لمحطة معالجة الصرف الصحي يتكون من محطة الرفع الرئيسية رقم "1" ومحطة الرفع المساعدة رقم"2" وكذلك محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي بطاقة 90 ألف م3/يوم ، وخط طرد بطول 22 كم ، إلى جانب الغابات الشجرية المقامة على مساحة 450 فدانا، وستقوم

المحافظة بتنفيذ عدد 3 مناوبات بالغابة الشجرية لاستقبال المياه المنقاة من المحطتين .

وتابعت أنه سيتم العام الجاري افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، منها افتتاح أعمال صرف صحي المنيا بطاقة 90 ألف م3/يوم بتكلفة 565 مليون جنيه ومحطة مياه أبو قرقاص بطاقة 102 ألف م3 / يوم بتكلفة 690 مليون جنيه حيث يسهم كل منهما في توفير مياه الشرب النقية لخدمة 500 ألف نسمة.

وفى سياق منفصل، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، أعمال مبادرة من أجل صحة أفضل لأبنائنا بمدرسة التجريبية الابتدائية، والتي تستمر حتى أول مارس القادم، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى100 مليون صحة، وتستهدف طلاب 270 مدرسة بالمحافظة .

رافق المحافظ خلال جولته بالمدرسة نائبه دكتور محمد محمود أبوزيد ، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ودكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، الدكتور محمود محمد صالح مدير عام فرع التأمين الصحي بالمنيا، والدكتور حسن خيري المنسق العام للمبادرة.

وأكد المحافظ أن المبادرة تستهدف عمل مسح طبي لطلاب المدارس بجميع مراكز المحافظة، للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية، بتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل في محيط المدارس والوحدات الصحية المختلفة، وتسهيل الإجراءات على الطلاب خلال تلقيهم الخدمات الصحية.

من جانبه، قال دكتور محمود محمد صالح مدير عام فرع التأمين الصحي بالمنيا، إن الحملة يتم تنظيمها بالتنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم والأزهر، مشيراً إلى أن الحملة تتضمن الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المرحلة من الصف الأول الابتدائي حتي الصف السادس، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية للطلاب المستهدفين عن خطورة الأنيميا، والغذاء الصحي للحفاظ علي الجسم.

كما أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، على تقديم الدعم الكامل للحملة للوصول إلى المستهدف منها وهو الكشف على أبنائنا الطلاب والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.



أعمال مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم



أعمال مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم



أعمال مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم



أعمال مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم



أعمال مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم



أعمال مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم



أعمال مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم



تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي



تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي



تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي



تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي



تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي



تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي