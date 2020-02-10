صور .. اعادة تأهيل واعمار 50 منزلا بقرى فاقوس فى محافظ الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، بدأ العمل فى إعادة أعمار 50 منزل فى قريتى الملاحات الخطارة والطويلة مركز فاقوس ضمن القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الشرقية، ذلك تحت إشراف صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان، ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره فى تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وبدورة أضاف المدير المالى والإدارى والقائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبنى المنزل، تركيب السيراميك والارضيات ، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير فى أختيار المنازل التى سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

من جانبه أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن تعاون الأورمان وصندوق تحيا مصر فى إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء ضمن بروتوكول التعاون الثالث، حيث يشمل البرتوكول رفع كفاءة عدد 2880 منزل موزعه على عدد 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل الى 125 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الاولى 1600 منزل من البروتوكول الثالث وجارى العمل على المرحلة الثانية 1280 منزل .

فى السياق ذاته ، قال محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية ، أنه وصل 7314 بطاقات تكافل وكرامة للمديرية ، وسيتم تسليمهم لمنتفعى مشروع تكافل وكرامة خلال الاسبوعين القادمين .

مضيفا أن المديرية تسليم الكروت للمنتفعين للبدء فى صرف المستحقات المالية للمنتفعين عن طريق مكاتب البريد التابعين لها .

واكد لـ "اليوم السابع" ، أن المحافظة استقبلت خلال عام 109 ألف 702 بطاقة حتى يناير الماضى ، مقسمة إلى 57 الف 917 تكافل ، 51 آلف 785 بطاقة كرامة .



إعادة إعمار المنازل بالشرقية



إعادة إعمار المنازل بالشرقية



إعادة إعمار المنازل بالشرقية