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صندوق تحيا مصر يتسلم 200 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:43 ص
صندوق تحيا مصر يتسلم 200 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية صندوق تحيا مصر يتسلّم 200 طن من لحوم الهدي والأضاحى
كتب مدحت وهبة

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تسلّم صندوق تحيا مصر اليوم 200 طن من لحوم الهدى والأضاحى، قادمة من المملكة العربية السعودية عبر ميناء سفاجا البحرى، تمهيدًا لتوزيعها على مستحقيها مجانًا، تنفيذًا للاتفاق المبرم بين الدولة المصرية ونظيرتها السعودية، للإفادة من لحوم الهدى ضمن مشروع أضاحى الذى ينفذه البنك الإسلامى للتنمية بالمملكة.

من جانبه، قال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر إن الصندوق نجح فى تعزيز الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية للعام الثالث على التوالى بتوزيع لحوم الهدى على مستحقيها، بمراعاة إجراءات الصحة والسلامة الغذائية فى تخزين وتوزيع اللحوم حفاظًا على جودتها لافتا إلى أن إدارة مشروع أضاحى تعمل دائمًا على تحسين وتطوير طرق حفظ وتغليف اللحوم الخاصة بالهدى، وأن ذلك وضح  فى جودة التغليف وتعدد أحجام التعبئة هذا العام بما ينعكس إيجابيا على سهولة توزيع اللحوم للمستحقين.

وأضح عبد الفتاح أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة، تضم ممثلين عن الصندوق، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لتوزيع اللحوم وفق خريطة تغطي مختلف المحافظات، بعد تحديد أولويات التوزيع تبعًا لقواعد البيانات الخاصة بالأسر التي أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في كل قرية، على أن يتم تسليم اللحوم لمستحقيها في أماكن تواجدهم، من خلال سيارات تتوجه للمحافظات بعد إقامة منافذ توزيع بها.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذى إلى أن جهود صندوق تحيا مصر في توفير لحوم الهدي تأتي في إطار برنامج الدعم الاجتماعي الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، وتوفير الدعم لمستحقيه من الفئات الأولَى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى يتضمن عدة مشروعات بجانب توزيع لحوم الهدى منها مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الوجبات الغذائية للأسر الأولَى بالرعاية فى القرى والنجوع التى استفاد منها نحو 5 ملايين مواطن، ومبادرة سجون بلا غارمين، وبرنامج حماية أطفال بلا مأوى، وكذلك مبادرة دكان الفرحة.

ويُعد مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، أحد مشروعات البنك الإسلامى للتنمية لتنفيذ نُسك حجاج بيت الله الحرام، فى إطار مشروع الإفادة من الهدى والأضاحى لتقديم أفضل الخدمات والاستفادة من جميع الهدى التى يتم ذبحها، وذلك عن طريق بيع سندات الهدي والأضاحي بأوساط الحجاج المصريين داخل مصر في أكثر من (50) منفذًا موزعة على مستوى الجمهورية، كما أنها ستتوفر بأماكن إقامة الحجاج المصريين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعري منى وعرفات، وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بشئون الحجاج في مصر ممثلة في وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

يذكر أن صندوق تحيا مصر قام بتوزيع 800 طن من لحوم الهدى خلال عامي 2018 و2019 واستفاد منها نحو 500 ألف مواطن.
 

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صندوق تحيا مصر

تامر عبد الفتاح لحوم الهدي والأضاحى

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