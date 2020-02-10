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"صحة الوادى الجديد": 225 فرقة طبية لتحصين 38441 طفلا ضد شلل الأطفال

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:00 ص
"صحة الوادى الجديد": 225 فرقة طبية لتحصين 38441 طفلا ضد شلل الأطفال تطعيم ضد شلل الاطفال -ارشيفية
الوادى الجديد – فريق المحافظات

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أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تجهيز 225 فرقة طبية لتحصين 384441 طفلًا مستهدف تطعيمه ضد مرض شلل الأطفال علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة وقراهم، في حملة تنفذها الوزارة في الفترة من 16- 19 فبراير الجاري، مؤكدا تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، من خلال مراكز التطعيم والوحدات الصحية والريفية والفرق الثابتة والمتحركة بمراكز المحافظة الخمسة، كما أن التطعيم آمن ولا توجد أي موانع للتطعيم للأطفال.

وأضاف "محروس"، أنه جري تجهيز فرق متحركة وثابتة ستجوب قري ومدن المحافظة لتطعيم الأطفال، وأن التطعيم سيتم من منزل إلى منزل ومن شارع إلى شارع، وجري تقسيم مدن المحافظة إلى قطاعات وتسكين رؤساء لفرق التطعيم للإشراف الكامل علي توصيل المصل لكل طفل وقاية من هذا المرض.

ولفت إلى أن محافظة الوادي الجديد خالية من شلل الأطفال طوال العشر سنوات الماضية وأن قطاع الطب الوقائي يعمل على الاستمرار في مواجهة المرض وجعل المحافظة خالية منه.

وذكر محروس، أنه جري تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تنفذ وزارة الصحة والسكان حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يوم الأربعاء 15 يناير 2020، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020، مشيرة إلى أن هذه الحملات تأتى في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التي تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة.

 

 


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