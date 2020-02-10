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سيرجى لافروف: روسيا ليست ضد عودة سفيرها إلى أوكرانيا

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:21 ص
سيرجى لافروف: روسيا ليست ضد عودة سفيرها إلى أوكرانيا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وكالات الأنباء

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صرح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بأن روسيا ليست ضد عودة سفيرها إلى كييف وكذلك عودة السفير الأوكرانى إلى موسكووحسب موقع سبوتنيك، قال لافروف "أوكرانيا استدعت سفيرها وهددت بقطع العلاقات الدبلوماسية، والآن يبدو أن هناك من ذكر أن زيلينسكى يحتمل أن يتخذ قرار بإعادة السفراء، نحن لسنا ضد ذلك ".

وأكد لافروف أنه حتى فى ظل الظروف الحالية، روسيا وأوكرانيا مترابطتان بشكل كبير فى الاقتصاد، والنقل، والشؤون الإنسانية، والعلاقات الأسريةوأضاف "بالطبع ، ليس من الحكمة إقامة عوائق باستمرار، على حركة النقل الجوي، سكك النقل الحديدية ، والتواصل".

يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية، تدهورت مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذى وقع فى أوكرانيا فى شهر فبراير من نفس العام، وكذلك انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس 2014.


سيرجى لافروف

روسيا

كييف

أوكرانيا

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