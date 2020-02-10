سقوط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بدمياط

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، من ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية بمركز شرطة كفر البطيخ.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط، قيام ثلاثة عاطلين بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم طبنجة، فرد خرطوش، طلقات نارية حال استقلالهم إحدى السيارات "المستخدمة فى ارتكاب الوقائع"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم سرقة 3 دراجات نارية وسيارة، وبإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى القليوبية تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، لا تهماهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهم فردين خرطوش، 5طلقات لذات العيار، كمية من مسحوق الهيروين المخدر "وزنت 100 جرام"، سلاح أبيض "مطواة"، كيس بداخله مادة حارقة "شطة"، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول، 3 مركبات "توك توك" .

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا وحيازة الأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، ومركبات "التوك توك" من متحصلات السرقة، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وبتطوير مناقشتهم أقروا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بالتصرف بالبيع فى مركبتى "توك توك"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبة حوادث السرقة.