سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بدمياط

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:24 م
سقوط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بدمياط أفراد التشكيل العصابى
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، من ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية بمركز شرطة كفر البطيخ.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط، قيام ثلاثة عاطلين بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم طبنجة، فرد خرطوش، طلقات نارية حال استقلالهم إحدى السيارات "المستخدمة فى ارتكاب الوقائع"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم سرقة 3 دراجات نارية وسيارة، وبإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى القليوبية تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، لا تهماهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهم فردين خرطوش، 5طلقات لذات العيار، كمية من مسحوق الهيروين المخدر "وزنت 100 جرام"، سلاح أبيض "مطواة"، كيس بداخله مادة حارقة "شطة"، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول، 3 مركبات "توك توك" .

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا وحيازة الأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، ومركبات "التوك توك" من متحصلات السرقة، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وبتطوير مناقشتهم أقروا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بالتصرف بالبيع فى مركبتى "توك توك"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبة حوادث السرقة.


سرقه سياره

سرقه دراجه ناريه

تشكيل عصابى

امن القليوبيه

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة