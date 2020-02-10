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الإثنين، 10 فبراير 2020 01:17 م
خالد صلاح
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رئيس الصين يتفقد أعمال الوقاية من تفشى فيروس كورونا والسيطرة عليه ببكين

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:03 م
رئيس الصين يتفقد أعمال الوقاية من تفشى فيروس كورونا والسيطرة عليه ببكين الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

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تفقد الرئيس الصينى شى جين بينج الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، اليوم الاثنين، أعمال الوقاية من تفشى الالتهاب الرئوى الناتج عن فيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه فى العاصمة بكين، ونقل التليفزيون الصينى المركزى، لقطات للرئيس شى جين بينج أثناء زيارته حى "أنهوالى" السكنى ومنطقة "تشاويانج" فى بكين، لتفقد أعمال الوقاية من تفشى المرض والسيطرة عليه، ومدى توفر إمدادات الاحتياجات الضرورية اليومية.
 
حيث ظهر الرئيس الصينى شى جين بينج، فى اللقطات المصورة، وهو يرتدى كمامة الوجه، ويخضع للإجراءات الوقائية المتبعة، ومن بينها قياس درجة حرارته.
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 908 شخصا، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 40171 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 40171 حالة فى العالم وأدى لوفاة 908 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها.
 
وأضاف، أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 
فيما أعلنت الصين، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضى العشبية - فى بيان مشترك - أن الأماكن التى تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.
 
وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية فى جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأى شكل من الأشكال.
 
 

الصين

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