ذكرى وفاة سعد الدين الشاذلى.. 10 حقائق عن مهندس نصر أكتوبر

كتب تامر البطريقي

يشهد اليوم 10 فبراير ذكرى وفاة الفريق سعد الدين الشاذلى مهندس نصر 6 أكتوبر عام 1973 حيث توفى فى 10 فبراير عام 2011، والفريق سعد الدين الشاذلى خاض حروب مصر المختلفة بدءا من صد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 و حرب اليمن 1965-1966 والحرب مع اسرائيل عام 1967 ثم حرب الاستنزاف حتى 1970 وشارك بعد 1967 فى إعادة بناء القوات المسلحة المصرية حتى تمكنت من إحراز نصر أكتوبر عام 1973 بقيادة الفريق سعد الدين الشاذلي نفسه الذى أعد وخطط للحرب بصفته قائد أركان القوات المسلحة المصرية، كما يرجع للفريق الشاذلي الفضل فى الاهتمام بأهمية الدفاع الجوي لتحييد تفوق القوة الجوية الإسرائيلية، والفريق الشاذلي هو مؤسس سلاح الصاعقة والقوات الخاصة فى مصر ثم فى بقية الجيوش العربية بعدما تلقى تدريبا فى هذا المجال فى الولايات المتحدة الأمريكية كأول مصري وعربي يتلقى هذا التدريب الخاص.

سعد الدين الشاذلى

ولد الفريق سعد الدين الشاذلى بقرية شبراتنا مركز بسيون في محافظة الغربية في دلتا النيل في 1 أبريل 1922 في أسرة ميسورة الحال فكان والده من الأعيان، وكانت أسرته تملك 70 فدانًا، أبوه هو الحاج الحسيني الشاذلي، وأمه السيدة تفيدة الجوهري وهي الزوجة الثانية لأبيه، وسمىّ على اسم الزعيم سعد زغلول، كان والده أحد ملاك الأراضي الزراعية وقد تزوج مرتين وأنجب من الأولى تسعة أبناء هم: محمد وحامد وعبدالحكيم والحسيني وعبدالسلام ونظيمة وفريدة وبسيمة ومرسية. أما الثانية تفيدة الجوهري وهي والدة الفريق الشاذلي فقد أنجبت له مظهر وسعد وألفت ونبيلة ومنذ الطفولة الباكرة ارتبط وجدانياً وعقلياً بحب العسكرية، كان الطفل الصغير يستمع إلى حكايات متوارثة حول بطولات جده لأبيه الشاذلي، الذي كان ضابطاً بالجيش، وشارك في الثورة العرابية وحارب في معركة التل الكبير، وابن عم والده هو عبدالسلام باشا الشاذلي الذي تولى مديرية البحيرة ثم تولى بعد ذلك وزارة الأوقاف.

10 حقائق عن الشاذلى





1 – قائد الكتيبة 75 مظلات خلال العدوان الثلاثي عام 1956.

2 - مؤسس وقائد أول فرقة سلاح مظلات في مصر.

3 - من أهم أعلام العسكرية العربية المعاصرة، يوصف بأنه الرأس المدبر للهجوم المصري الناجح على خط الدفاع الإسرائيلي بارليف في حرب أكتوبر عام 1973.

4 - ملحق حربي في لندن "1963-1961".

5 - قائد اللواء الأول مشاة "شارك في حرب اليمن 1965 – 1966".

6 - قائد القوات الخاصة المظلات والصاعقة 1967 - 1969.

7 - قائد المنطقة البحر الأحمر العسكرية 1970 – 1971.

8 - رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية 1971 - 1973.

9 - أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للشؤون العسكرية 1971 - 1973 ، سفير مصر في بريطانيا 1974-1975 ، وسفير مصر في البرتغال 1975-1978.

10 - صاحب خطة المآذن العالية "عملية بدر"..

وقد وضعها الشاذلي للهجوم على القوات الإسرائيلية واقتحام قناة السويس في شهر أغسطس 1971 بسبب ضعف القوات الجوية المصرية مع توفر امكانيات الدفاع الجوي المصري المتميزة ، مما يمنع القيام بعملية هجومية كبيرة، ولكن يمكن القيام بعملية محدودة لعبور قناة السويس، وتدمير خط بارليف واحتلال من 10 إلى 12 كيلومتراً شرق القناة وهو أقصى نطاق للدفاع الجوي المصري، والتحول بعد ذلك لأخذ مواقع دفاعية، و كانت فلسفة هذه الخطة تقوم على أن لإسرائيل نقاط ضعف ومنها:

عدم قدرتها على تحمل الخسائر البشرية نظرًا لقلة عدد أفرادها، وإطالة مدة الحرب، لأنها كانت تعتمد على الحروب الخاطفة التي تنتهي خلال أربعة أو ستة أسابيع على الأكثر؛ وخلال هذه الفترة تقوم إسرائيل بتعبئة 18% من الشعب مما يمثل نسبة عالية جدًّاً، الى جانب إن الحالة الاقتصادية ستتأثر بشدة في إسرائيل وذلك لتوقف التعليم والزراعة والصناعة، وذلك لأن معظم الذين يعملون في هذه المؤسسات هم فى الأساس ضباط وجنود في القوات المسلحة الإسرائيلية.

كما كانت خطة "الشاذلى" لها أبعاد أخرى تهدف الى حرمان إسرائيل من أهم مزاياها القتالية مثل حرمانها من الهجوم من "الجوانب"؛ لأن أجناب الجيش المصري ستكون مرتكزة على البحر المتوسط في الشمال، وعلى خليج السويس في الجنوب، ولن تستطيع الهجوم من المؤخرة التي ستكون قناة السويس، فسيضطر جيش اسرائيل اللهجوم بالمواجهة وعندها سيكون الثمن فادحاً، الى جانب أن الجيش الاسرائيلى يتمتع بميزة الدعم الجوي السريع للعناصر المدرعة التابعة له، حيث تتيح العقيدة القتالية الغربية التي تعمل إسرائيل وفقاً لها للمستويات الصغرى من القادة بالإستعانة بالدعم الجوي، وهو ما سيفقده لأن القوات المصرية ستكون في حماية الدفاع الجوي المصري، ومن هنا تتم عملية تحييد الطيران الإسرائيلي خلال المعركة.