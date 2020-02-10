سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 04:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ذكرى وفاة سعد الدين الشاذلى.. 10 حقائق عن مهندس نصر أكتوبر

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:02 ص
ذكرى وفاة سعد الدين الشاذلى.. 10 حقائق عن مهندس نصر أكتوبر سعد الدين الشاذلى
كتب تامر البطريقي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد اليوم 10 فبراير ذكرى وفاة الفريق سعد الدين الشاذلى مهندس نصر 6 أكتوبر عام 1973 حيث توفى فى 10 فبراير عام 2011، والفريق سعد الدين الشاذلى خاض حروب مصر المختلفة بدءا من صد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 و حرب اليمن 1965-1966 والحرب مع اسرائيل عام 1967 ثم حرب الاستنزاف حتى 1970 وشارك بعد 1967 فى إعادة بناء القوات المسلحة المصرية حتى تمكنت من إحراز نصر أكتوبر عام 1973 بقيادة الفريق سعد الدين الشاذلي نفسه الذى أعد وخطط للحرب بصفته قائد أركان القوات المسلحة المصرية، كما يرجع للفريق الشاذلي الفضل فى الاهتمام بأهمية الدفاع الجوي لتحييد تفوق القوة الجوية الإسرائيلية، والفريق الشاذلي هو مؤسس سلاح الصاعقة والقوات الخاصة فى مصر ثم فى بقية الجيوش العربية بعدما تلقى تدريبا فى هذا المجال فى الولايات المتحدة الأمريكية كأول مصري وعربي يتلقى هذا التدريب الخاص.

سعد الدين الشاذلى

سعد الدين الشاذلي

ولد الفريق سعد الدين الشاذلى بقرية شبراتنا مركز بسيون في محافظة الغربية في دلتا النيل في 1 أبريل 1922 في أسرة ميسورة الحال فكان والده من الأعيان، وكانت أسرته تملك 70 فدانًا، أبوه هو الحاج الحسيني الشاذلي، وأمه السيدة تفيدة الجوهري وهي الزوجة الثانية لأبيه، وسمىّ على اسم الزعيم سعد زغلول، كان والده أحد ملاك الأراضي الزراعية وقد تزوج مرتين وأنجب من الأولى تسعة أبناء هم: محمد وحامد وعبدالحكيم والحسيني وعبدالسلام ونظيمة وفريدة وبسيمة ومرسية. أما الثانية تفيدة الجوهري وهي والدة الفريق الشاذلي فقد أنجبت له مظهر وسعد وألفت ونبيلة ومنذ الطفولة الباكرة ارتبط وجدانياً وعقلياً بحب العسكرية، كان الطفل الصغير يستمع إلى حكايات متوارثة حول بطولات جده لأبيه الشاذلي، الذي كان ضابطاً بالجيش، وشارك في الثورة العرابية وحارب في معركة التل الكبير، وابن عم والده هو عبدالسلام باشا الشاذلي الذي تولى مديرية البحيرة ثم تولى بعد ذلك وزارة الأوقاف.

 

10 حقائق عن الشاذلى

 

סעד אדדין אל-שזי
 

1 –  قائد الكتيبة 75 مظلات خلال العدوان الثلاثي عام 1956.

2 - مؤسس وقائد أول فرقة سلاح مظلات في مصر.

3 - من أهم أعلام العسكرية العربية المعاصرة، يوصف بأنه الرأس المدبر للهجوم المصري الناجح على خط الدفاع الإسرائيلي بارليف في حرب أكتوبر عام 1973.

4 - ملحق حربي في لندن "1963-1961".

5 - قائد اللواء الأول مشاة "شارك في حرب اليمن  1965 – 1966".

6 - قائد القوات الخاصة المظلات والصاعقة 1967 - 1969.

7 - قائد المنطقة البحر الأحمر العسكرية  1970 – 1971.

8 - رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية 1971 - 1973.

9 - أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للشؤون العسكرية 1971 - 1973 ، سفير مصر في بريطانيا 1974-1975 ، وسفير مصر في البرتغال 1975-1978.

10 - صاحب خطة المآذن العالية "عملية بدر"..

وقد وضعها الشاذلي للهجوم على القوات الإسرائيلية واقتحام قناة السويس في شهر أغسطس 1971 بسبب ضعف القوات الجوية المصرية مع توفر امكانيات الدفاع الجوي المصري المتميزة ، مما يمنع القيام بعملية هجومية كبيرة، ولكن يمكن القيام بعملية محدودة لعبور قناة السويس، وتدمير خط بارليف واحتلال من 10 إلى 12 كيلومتراً شرق القناة وهو أقصى نطاق للدفاع الجوي المصري، والتحول بعد ذلك لأخذ مواقع دفاعية، و كانت فلسفة هذه الخطة تقوم على أن لإسرائيل نقاط ضعف ومنها:

عدم قدرتها على تحمل الخسائر البشرية نظرًا لقلة عدد أفرادها، وإطالة مدة الحرب، لأنها كانت تعتمد على الحروب الخاطفة التي تنتهي خلال أربعة أو ستة أسابيع على الأكثر؛ وخلال هذه الفترة تقوم إسرائيل بتعبئة 18% من الشعب مما يمثل نسبة عالية جدًّاً، الى جانب إن الحالة الاقتصادية ستتأثر بشدة في إسرائيل وذلك لتوقف التعليم والزراعة والصناعة، وذلك  لأن معظم الذين يعملون في هذه المؤسسات هم فى الأساس  ضباط وجنود في القوات المسلحة الإسرائيلية.
 
كما كانت خطة "الشاذلى" لها أبعاد أخرى تهدف الى  حرمان إسرائيل من أهم مزاياها القتالية مثل حرمانها من الهجوم من "الجوانب"؛ لأن أجناب الجيش المصري ستكون مرتكزة على البحر المتوسط في الشمال، وعلى خليج السويس في الجنوب، ولن تستطيع الهجوم من المؤخرة التي ستكون قناة السويس، فسيضطر جيش اسرائيل اللهجوم بالمواجهة وعندها سيكون  الثمن فادحاً، الى جانب أن الجيش الاسرائيلى  يتمتع  بميزة  الدعم الجوي السريع للعناصر المدرعة التابعة له، حيث تتيح العقيدة القتالية الغربية التي تعمل إسرائيل وفقاً لها  للمستويات الصغرى من القادة بالإستعانة بالدعم الجوي، وهو ما سيفقده لأن القوات المصرية ستكون في حماية الدفاع الجوي المصري، ومن هنا تتم عملية تحييد الطيران الإسرائيلي خلال المعركة.

سعد

سعد الدين

سعد الدين الشاذلى

اسطورة

اسطورة اكتوبر

حرب اكتوبر

قوات خاصه

الجيش المصرى

اسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 6 يناير 1974.. السادات يسأل الفريق سعد الدين الشاذلى: «هو حسنى مبارك بيخاف منك؟».. ويقنعه بقبول منصب سفير مصر فى لندن

الإثنين، 06 يناير 2020 10:00 ص

غدا.. "الصحفيين" تكرم اسم الراحل سعد الدين الشاذلى خلال احتفالها بنصر أكتوبر

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 03:30 م

شكوى من تهالك سلم نفق سعد الدين الشاذلى ومطالب بإصلاحه

الخميس، 01 أغسطس 2019 04:00 ص

شاهد.. لافتة تحمل اسم "سعد الدين الشاذلى" ضمن مشروع "عاش هنا"

الخميس، 27 يونيو 2019 03:25 م

شكوى من عدم إضاءة الأعمدة بطريق سعد الدين الشاذلى بمدينة العبور

الأحد، 21 أبريل 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة