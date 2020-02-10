تفاصيل جديدة عن واقعة مصرع تاجر مخدرات غرقا أثناء هروبه من الشرطة بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

تجرى النيابة العامة في جنوب الجيزة تحقيقاتها حول غرق تاجر مخدرات بعدما ألقى بنفسه في نهر النيل بمركز العياط، هربًا من ملاحقة أجهزة الأمن له، والتي خرجت لضبطه على خلفية نشاطه غير المشروع في تجارة المخدرات، حيث طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وخاطبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإفادتها بنتائج تشريح جثمان تاجر المخدرات، وطلبت تقريرًا وافيًا حول تشريح الجثمان للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما استمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من أفراد القوة الأمنية التي خرجت لضبط المتهم، واستعلم عن تسليح القوات.

النيابة العامة بجنوب الجيزة أمرت بتشريح جثة تاجر مخدرات لقى مصرعه غرقًا أثناء مطاردات من قبل قوة أمنية حاولت القبض عليه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، في حادث غرق أحد الأشخاص أثناء مطاردته من جانب قوة أمنية بالعياط، حيث حاول المتهم المتورط في الاتجار بالمواد المخدرة، القفز بنهر النيل محاولاً الهروب، إلا أنه تعرض للغرق، واستمعت جهات التحقيق المختصة لأفراد القوة الأمنية، للوقوف على ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العياط، تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

وذكر شهود عيان أن المتهم "ع.ض" كان هاربًا بالمنطقة الجبلية لكونه مطلوب القبض عليه من جانب رجال المباحث فى عدد من القضايا، ومنذ عدة أيام بدأ يتردد على محل إقامته بمنطقة الجزيرة بالعياط، وفور وصول معلومات لرجال المباحث بمركز شرطة العياط، عن مكان تواجد المتهم بمنطقة زراعية بصحبة عدد من أصدقائه، تم إعداد كمين له، إلا أنه حاول الهرب بالقفز بنهر النيل، فلقى مصرعه غرقا.

وأضاف شهود العيان، أن المتهم كان يشكل بؤرة إجرامية منذ عدة سنوات، ولقى اثنين من أشقائه مصرعهما خلال مطاردة منذ عدة سنوات على يد رجال المباحث.