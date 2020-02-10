"اليوم السابع" بمقر إقامة المصريين داخل الحجر الطبى.. وأحد العائدين من الصين: استعدادات فاقت التوقعات

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الاحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "«اليوم السابع» فى مقر إقامة المصريين داخل الحجر الطبى بمطروح، وفيه: أحد العائدين من الصين: استعدادات مصر فاقت التوقعات وكل سبل الراحة متوفرة.. والفحص صباحا ومساء.. كورونا يعيد رسم خريطة السياحة العالمية: مخاوف الفيروس تضرب موسم الربيع.. تراجع الطلب على السفر وإلغاء مليونى حجز، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الخامسة من النسخة الورقية.

وداخل العدد

ـ البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة

ـ رئيس الوزراء فى أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة الاستثمار: نقلة نوعية فى الترويج للفرص الاستثمارية وحل مشكلات المستثمرين

ـ خواكين يفوز بجائزة أفضل ممثل ورينيه زيلويجر أفضل ممثلة وبراد بيت أفضل ممثل مساعد بالأوسكار

ـ كيف نصب أردوغان فخا للجيش للتخلص من الجنرالات؟

ـ اتحاد الكرة يشترط طلب الأهلى والزمالك لتأجيل قمة الدورى

ـ محافظ دمياط تلتقى بالصيادين العائدين من اليمن: شكرا للرئيس السيسى

ـ «المالية» تصدر تقريرها نصف السنوى للعام الثالث على التوالي.. 29% ارتفاعا بمعدلات الإنفاق على التأمين الصحى و14% على التعليم

ـ مصر تتوسع فى إنشاء السلاسل التجارية والمناطق اللوجيستية.. إقامة 60 منطقة محورية