القبض على عاطل سرق منزل مسن فى منطقة شبرا

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط عاطل سرق منزل مسن بمنطقة شبرا، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة وحدة مباحث قسم شرطة شبرا، وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة ارض الطویل ـ دائرة القسم، وتمكن من ضبط."ا. ح" ، 25 سنة، عاطل ومقیم محافظة أسیوط وبحوزته شاشة عرض ھاتف محمول ، ماكینة حلاقة كھربائیة مجھولي المصدر بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتھا من داخل مسكن "ح. ف" ، 69 سنة، بالمعاش بإسلوب " التسلق "، باستدعاء المجني علیه تعرف علي المضبوطات واتھمه بالسرقة ، وقرر بأنه لم یكن قد اكتشف واقعة السرقة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة المنازل بالقطامية، بعد سرقتهم اموال ومشغولات ذهبية واسلحة وذخائر من 7مساكن، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفادة ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة القطامیة، بأن كل من "أ. ن" ، 34 سنة، مسجل خطر " ، و"م. ر" 45 سنة، عاطل ، و، "م. س" ، 32 سنة، عاطل والسابق اتھامھ في القضیة رقم 7356 لسنة 2013م السلام أول " مخدرات " یكونون فیما بینھم تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاطھ الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب " المفتاح المصطنع " ، وأنھم وراء ارتكاب العدید من الحوادث و بإجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددھم.